Juan Escalante: “No hay un proceso que sostenga desde abajo”

Juan Escalante, quien trabajó como preparador físico en los planteles superiores de Juventud Antoniana, Central Norte, en clubes de otras provincias y del exterior, es la palabra autorizada para hablar del estancamiento en el que se encuentra sumergido el fútbol salteño. “El fútbol de Salta no crece porque no han sacado últimamente jugadores de divisiones inferiores y esto permite la llegada de jugadores formados. Pero de que haya salido alguien de la cantera no hay; salvo casos de dos o tres jugadores, pero no se basa el fútbol salteño en explotar valores que puedan trascender fronteras, emigrar y ser utilizados. Son casos especiales como Hernán Vargas, en Central, ahora está surgiendo un poco el Momoto Gómez en Juventud, el delantero Herrera de Gimnasia. No hay un proceso que sostenga desde abajo”, especificó Escalante, quien cuenta con un vasta trayectoria como preparador físico de planteles de fútbol, ahondó: “Después el tema me parece que pasa por lo dirigencial. Desde la dirigencia y el entrenador tendrían que armar un plantel que, hoy por hoy, tenga más dinámica. Es en la elección de jugadores en la que se cumple un rol muy importante este proceso, por el cual ambos equipos salteños del Federal A, no están peleando arriba y no son protagonistas para lograr el ascenso”

Con respecto al hecho de buscar una solución a la problemática, Escalante dio un ejemplo de la forma en que se trabaja en México: “Entiendo que todo pasa por sentarse y ver primero qué sistema se va utilizar. En México el dirigente es quien dice qué sistema se utiliza, con qué alineaciones y con cuántos jugadores se juega de cadete. Si Pachuca juega con un tres, tres y tres o un cuatro tres, dos. Y el técnico que va juega con ese sistema. Eligen los jugadores de acuerdo a la necesidad del club. Acá prácticamente todos los años se tienes que traer quince o dieciséis jugadores. Entonces, no hay proceso y no hay continuidad en la cual se pueda afirmar un proyecto”.

Se refirió a cómo se debe encarar la formación de los jugadores. “El jugador que no llega, ahí esta el tema. Desde el profesionalismo hay que tratar, si no llega, que siga haciendo actividad y fomentar el estudio, porque hoy muchas veces pasa que el jugador llega a ser futbolista, pero qué pasa cuando no sos jugador. Eso le pasa a muchos futbolistas que llegan al profesionalismo rápido, ven mucho dinero y no lo saben controlar. Cuando están en la nada no sos nada, es porque no supiste administrar tus gastos. Es bueno fomentar que el chico trate de formar una carrera y para ello debe seguir estudiando. Se puede estudiar y ser futbolista”, remarcó Escalante.

Al crecimiento como jugador Escalante le dio un valor. “Por más motivación que tenga el chico, que llegue hasta donde pueda y después si se tiene que ir se irá. Salta tiene que ser un trampolín como para ir a otro lado a terminar de formarse. Tratar de llegar a primera, mostrarse y luego disparar para otro fútbol, otra categoría, es la única forma. Si Salta no avanza en lo futbolístico, se queda el fútbol salteño. Como jugador y profesional tenés que salir, porque si no te vas a estancar. La motivación siempre tiene que estar intacta en tratar de superarte, que en algún momento las puertas se te van abrir”, concluyó.