Una Supercopa con show de entretiempo con Los Totora

Ellos están en Mendoza desde hace varios días. Concentran como cualquier delegación que tiene que dejar el 100% que exige un Superclásico. Los árbitros, jugadores y organizadores también viajaron con antelación a la tierra cuyana para buscar el resultado deseado.

Pero Los Tototra no están detrás de una victoria. Sin embargo, podría ser uno de los desafíos más importantes de su carrera. “Para la historia de Los Totora es un show muy importante e inusual. Tocamos en la concentración de un Mundial, en la despedida de Cavenaghi, en el entretiempo de un partido de Los Pumas, pero esto es otra cosa... No sabemos si va a ser el mismo público y eso nos obliga a trabajar más porque es un River-Boca histórico”, dijo Juani Giorgetti, uno de los líderes de la popular banda de música pop, al portal Infobae.

Consciente de la magnitud que tendrá el evento, el platense no se detuvo en el análisis de lo que representa el encuentro que animarán millonarios y xeneizes a partir de las 21.10. “Podemos llegar a ser el único grupo de la historia en tocar en el entretiempo de una final en un Superclásico, eso nos da mucha felicidad. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y que nos podamos divertir”, agregó.

Será un espectáculo distinto. A diferencia de los que han realizado a lo largo de su trayectoria, Los Totora tendrán el desafío de entretener a un público que tendrá la cabeza puesta en lo que ocurra dentro de la cancha. Como hay en disputa un título oficial, la carga emotiva de los fanáticos podría estar sujeta al marcador parcial que arroje el descanso. “Calculamos que puede pasar de todo. Nosotros vamos a tratar de bajar la tensión, más allá de saber qué es lo que está en juego. Nuestra idea es que la gente se divierta y se distienda en un marco de mucho nerviosismo”, continuó Juani.