Por los despidos de El Tabacal, trabajadores llevan adelante un paro de 48 horas

A pesar de que el Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) dispuso en asamblea un paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, Tabacal Agroindustria informó hoy que tanto en planta como en campo se está trabajando con total normalidad, con el 80% de presentismo.

La convocatoria de los trabajadores se hizo en el marco de los recientes despidos de 181 personas que dispuso la empresa y por los cuales todavía permanece la tensión ya que desde enero que se registran incidentes. "Se inició la medida de fuerza resuelta y ratificada en las asambleas del 7 y 14 de marzo del corriente año consistente en paro sin asistencia a los lugares de trabajo, en repudio a las amenazas, la implementación del turno relevante, los despidos y las rebaja de sueldos", fue el anuncio del sindicato, el cual agregó que la multinacional Seabord, "militarizó el ingreso al pueblo de Tabacal poniendo barreras y policías para evitar el ingreso de los dirigentes sindicales y trabajadores integrantes de listas, en situación de despido".

Por su parte, la empresa informó en comunicado de prensa que "no se abonarán los salarios por los turnos no trabajados". "Los trabajadores que no se presenten perderán las partes que correspondan del premio al presentismo, el BER y el art. 49.", detalló y comunicó que "están dadas todas las condiciones garantiza la posibilidad de entrar a trabajar a aquel personal que quiera hacer uso de ese derecho".

"Un paro sólo agrava la difícil situación por la que estamos atravesando la empresa y sus trabajadores. Hacemos votos para que no ocurra ningún hecho de violencia, y que los trabajadores que deseen trabajar pueden hacerlo en paz", concluyó.