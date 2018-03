Video: así se había montado el puente que colapsó en Miami

Así se había montado el puente que colapsó en Miami

Un puente peatonal colapsó este jueves en Miami dejando víctimas fatales. La estructura unía la ciudad de Sweetwater con la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

Un video publicado en el año 2015 muestra un prototipo del cruce que fue construido, principalmente, para brindar una mayor seguridad a los estudiantes. El proyecto costó unos 9.3 millones de dólares. Según la maqueta promocional, la idea era transformarlo en un "puente icónico". El puente conectaba la ciudad de Sweetwater con la entrada norte de la FIU sobre la Calle 8.

First-of-its-kind pedestrian bridge “swings” into place. “FIU is about building bridges and student safety. This project accomplishes our mission beautifully,” -President Mark B. Rosenberg. https://t.co/x8gPM9A4DG #worldsahead pic.twitter.com/mPEMeh2zmw