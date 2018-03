El Rojo golpeó primero y gana 1 a 0 frente a Millonarios

Independiente necesita imperiosamente sumar los tres puntos hoy cuando reciba a Millonarios de Bogotá, de Colombia, que no contará con la presencia de su entrenador, el argentino Miguel Angel Russo, en un partido por la segunda fecha del grupo 7 de la Copa Libertadores de América.

El partido se disputará en el Libertadores de América, a las 21.30, con el uruguayo Leodan González como árbitro, con televisación de Fox Sports.

El grupo 7 lo encabeza Deportivo Lara, con 3 puntos; seguido por Corinthians y Millonarios con 1 y cierra Independiente sin unidades.

El rojo llega al partido en un gran momento a nivel local, tras hilvanar cinco partidos sin perder, con 1 empate y cuatro victorias -tres consecutivas-, con lo cual trepó hasta el tercer puesto, con 35 puntos, a 11 del líder Boca.

El rojo no tiene margen de error, ya que cayó en su presentación, y debe sumar los tres puntos para no empezar a penar con la clasificación a la siguiente ronda.

La sorpresiva derrota como visitante frente al Deportivo Lara, que en los análisis previos era el rival más accesible de la zona, puso a los dirigidos por Ariel Holan en una situación incómoda.

Holan pondría los mismos once que vienen de ganarle a San Martín de San Juan y Argentinos Juniors.

Más allá de que el uruguayo Gastón Silva y el venezolano Fernando Amorebieta ya se encuentran recuperados de sus respectivas lesiones musculares, Holan mantendría dentro del once inicial a Juan Sánchez Miño y Nicolás Figal.

Por su parte, Millonarios llega a este encuentro con la duda sobre la presencia de su entrenador, Miguel Ángel Russo, quien viajó a Buenos Aires con unos días de anticipación para tratarse en una clínica por una bacteria que le produjo una recaída.

Recordemos que Russo fue operado en diciembre del año pasado de un cáncer de próstata y en las últimas semanas sufrió algunas complicaciones.

Millonarios llega golpeado por la derrota por 3-1 ante Rionegro Águilas Doradas el pasado jueves, que lo dejó decimotercero en el torneo doméstico con ocho puntos, ocho menos que el líder Once Caldas.