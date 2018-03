Lautaro Martínez, en duda para el domingo a las 11

El delantero de Racing y del seleccionado argentino Lautaro Martínez no entrenó este jueves con miras al partido como local frente a Patronato de Paraná del próximo domingo a las 11, tras haber amanecido con un cuadro febril.

De acuerdo a lo informado por la cuenta oficial de Twitter de Racing, Martínez llegó a la práctica con fiebre y el cuerpo médico determinó que volviera a su casa para hacer reposo.

El objetivo del cuerpo técnico y médico del plantel "albiceleste" es esperar la recuperación del atacante para el encuentro con los entrerrianos y los amistosos con Italia (viernes 23) y España (martes 27), en sus primeras apariciones con la camiseta nacional.

El jugador viajará el lunes junto al resto de los futbolistas convocados del ámbito local (Cristian Pavón y Pablo Pérez -Boca-, Fabricio Bustos y Maximiliano Meza -Independiente-) para sumarse al plantel del representativo nacional conducido por el entrenador Jorge Sampaoli.

En caso de que el "Toro" no llegue en correctas condiciones al choque del próximo domingo a las 11 de la mañana en el Cilindro de Avellaneda, su lugar será ocupado por el delantero Enrique Triverio para conformar la dupla de ataque junto a Lisandro López.

Así, los once elegidos por el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet fueron Juan Musso; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Alexis Soto; Marcelo Meli; Neri Cardozo, Diego González, Ricardo Centurión; Lisandro López y Enrique Triverio.