Se vienen otros cambios en la Superliga y una nueva Copa

El Comité Ejecutivo analizó el proyecto de realizar el próximo certamen en 25 fechas, aunque esto quedará atado a la organización del próximo campeonato de la B Nacional, por lo que convocaron al titular de AFA, Claudio Tapia, para que informe cual será la estructura de esa competencia.

La propuesta es que el próximo campeonato de la Superliga se juegue con 25 fechas y que haya modificaciones con los descensos.

Como esto dejaría un espacio de tiempo importante sin actividad, se propuso formalmente la realización de la que se denominará Copa de la Superliga, que se estructuraría con dos grupos de cinco equipos entre los que estarían Boca y River como cabezas de los mismos, uno en cada una, y cuatro más de cuatro integrantes, que estarían encabezados por Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez.

Claro que la Copa de la Superliga no está dentro del contrato de la Superliga, por lo que en caso que los beneficiarios del mismo, Fox y TNT, no se hicieran cargo, buscarían un nuevo sponsor. La idea es realizarla antes o después del campeonato de primera división.

En tanto que respecto de los clubes que van a jugar la Copa Argentina de este año, se propuso que cobren la totalidad de los participantes un premio económico, tanto los que ganan como los que pierden.

Y en cuanto a los descensos de primera, se va a convocar a Claudio Tapia para una reunión en la que le solicitarán que les informe sobre la forma de disputa del próximo torneo de la B Nacional.

La categoría iba a mantener una reunión en la víspera y se suspendió. Los directamente afiliados a AFA quieren jugar un torneo regionalizado, con los del Interior por un lado y los del área metropolitana por el otro, mientras que los indirectamente afiliados pretenden que todo siga como está.

También se insistió en no modificar los días y horarios de los partidos de la Superliga programados en su oportunidad, salvo casos extremos que ameriten la excepcionalidad.

Y finalmente se analizó la posibilidad de iniciar en forma gradual el regreso del público visitante a partir de la próxima Superliga 2018-2019. Para ello se conformó una comisión integrada por representantes de los siguientes ocho clubes: Defensa y Justicia, Lanús, Boca Juniors, San Lorenzo, Banfield, Racing Club, Rosario Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.