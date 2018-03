El campeonato liguista vuelve en “forma” de Federal A

El tradicional torneo Anual de la Liga Salteña de Fútbol, que debe ser el motor y la célula viva del fútbol salteño, donde comienzan a foguearse sus valores genuinos, volverá al ruedo en los primeros días de abril. Y vuelve “en forma” de Federal A. ¿Cómo es esto?

Anoche en la sede liguista quedó definido el nuevo formato de la competencia, cuya forma de disputa es muy similar al torneo de la tercera categoría del fútbol argentino.

Habrá una primera ronda larga y tediosa, una zona campeonato, una reválida y luego play-offs, tal como en el Federal A.

Se jugará una primera fase todos contra todos entre los 17 equipos participantes, a 17 fechas, por suma de puntos. Al finalizar la fase los diez mejores ubicados clasificarán a la zona campeonato o decagonal; mientras que los siete últimos pasarán a jugar la fase reválida o heptagonal.

El decagonal será un minitorneo de nueve fechas que jugarán todos contra todos, a una sola rueda, por suma de puntos; idéntico formato tendrá la reválida, con siete fechas. Al finalizar ambas etapas se confeccionará una tabla general de puntos donde los equipos del decagonal ocuparán las posiciones del 1º al 10º; mientras que los de la reválida se ubicarán del 11º al 17º.

Los cuatro mejores del decagonal se saltearán una instancia y clasificarán a la cuarta fase (o cuartos de final); mientras que del quinto al décimo jugarán la tercera fase (octavos de final) junto a los dos mejores clasificados del heptagonal (los ubicados del tercer al séptimo puesto de la reválida quedarán automáticamente eliminados).

De acuerdo al ordenamiento previo por méritos, los cruces de la tercera fase, que jugarán del 5º al 12º, serán: 5º vs. 12º; 6º vs. 11º; 7º vs. 10º; 8º vs. 9º. Estos cruces se disputarán ida y vuelta, y en caso de empate en cada serie no habrá penales. Por el contrario, habrá ventaja deportiva para el mejor ubicado de la tabla general.

Los cuatro ganadores de la tercera fase se agruparán en la cuarta fase junto a los cuatro primeros del decagonal. Estos ocho equipos volverán a ser reagrupados en una tabla general según los puntos obtenidos en la segunda fase, y se cruzarán en partidos a ida y vuelta de la siguiente manera: 1º vs. 8º; 2º vs. 7º; 3º vs. 6º y 4º vs. 5º. Se utilizará en este estamento el mismo criterio de definición que en la tercera fase, prevaleciendo la ventaja deportiva.

Los cuatro ganadores jugarán la semifinal, luego quedarán los dos clasificados para la finalísima y el ganador será el campeón del Anual 2018. En semifinal y en final recién entrará a tallar la definición por penales en caso de empate en los 180 minutos.



