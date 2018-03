Camaño le dijo a Marcos Peña que es irrespetuoso y solo va al Congreso a tirar títulos para los diarios

Como era de esperarse, en el primer informe del año ante el Congreso Marcos Peña se enfrentó a las esperadas críticas de la oposición, sin embargo, el cruce más fuerte lo tuvo con la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, quien lo increpó por los problemas del Servicio Penitenciario Federal.

Antes de referirse al problema carcelario, Camaño arremetió contra Peña luego de que él acusara a la oposición de "demagogia punitiva" cuando cuestionaron la prisión domiciliaria de los represores de la última dictadura, según publicó Perfil. "No es la primera vez que este funcionario que no es electo ofende al Parlamento. Acá no existe un reglamento mordaza, existe un reglamento que hemos votado todos los señores representantes del pueblo y usted debe ser respetuoso con el reglamento".

Y agregó: “No tiene por qué hacer comentarios inapropiados. Usted viene con el título que va poner en el diario y busca cómo decirlo. Viene todos los meses de manera hipócrita”.

Además, la legisladora respondió a la irónica oferta de "tomar un café" que Marcos Peña ofreció a la oposición: "No resolvemos los problemas del diálogo, del trabajo en conjunto. Siempre ha venido a este Congreso de manera irrespetuosa".

Preocupación por el sistema carcelario

Más adelante, describió la preocupación por el sistema carcelario y responsabilizó al propio Poder Ejecutivo: "El servicio Penitenciario Federal señor Jefe de Gabinete, es parte del Poder Ejecutivo, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No se lo saque afuera. Depende de ustedes".

"El año pasado en el Ministerio de Justicia se hizo una reunión a la cual acudieron funcionarios del Poder Ejecutivo y se planteó la necesidad de trabajar en una lista de posibles condicionados en la libertad, donde se manifestó en el Ministerio de Justicia que esto se hacía en aras de resolver la superpoblación carcelaria", precisó.

Y continuó: "Por supuesto que el Servicio Penitenciario siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia realizó la lista de más de 1.700 personas que consideraba que estaban en condiciones de libertad. He aquí que existe una figura que depende de este Congreso y que es la Procuración Penitenciaria. Lo invito señor ministro antes de seguir emitiendo opiniones, que lea el informe del procurador. ¡Se le va a caer la cara de verguenza!", exclamó.

"Fue a unidades penitenciarias en las que en algunos casos no encontró los presos porque se habían ido en libertad o porque habían sido trasladados a otras cárceles. Y le comento un sólo caso. El caso de la Penitenciaria de Ezeiza: sobre 75 propuestas por el Servicio Penitenciario que depende del Poder Ejecutivo, sólo 11 estaban en condiciones serias de tener el acceso a la libertad condicional", reclamó.

"No se puede liberar los presos porque no se han construído o no se construyen cárceles. Es muy fácil echarle la culpa a los jueces, pero el problema lo tenemos los tres poderes", concluyó.