La Sinfónica hoy, en una noche para las emociones

Esta noche, en el Teatro Provincial de Salta (Zuviría 70), La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto especial y gratuito, bajo la dirección de Noam Zur. Contará como invitado destacado con el solista en piano Armands Abols.

“La gran arquitectura de la música” es la propuesta que comenzará a sonar a partir de las 21.30 y estará compuesta por dos partes: concierto para piano y orquesta Nº 1 en do mayor OP. 15 de Beethoven y la Sinfonía Nº 6 en la mayor, de Anton Bruckner, en estreno absoluto para Salta.

Para el maestro Zur resulta un desafío interpretar a Bruckner, pero está convencido de que el resultado será de una gran satisfacción para el público.

Si bien no es la primera vez que la Orquesta interpreta a Brukner, la 6ª sinfonía sí es un debut absoluto en Salta.

En diálogo con El Tribuno, el director comentó que los músicos no tienen mucha experiencia con ese lenguaje musical, por lo que es un gran reto también para él.

“Es una obra de una estructura musical muy clara, muy sencilla, pero cada sección es difícil porque tiene muchas armonías complejas”, comentó Zur. Y agregó: “Para nosotros como músicos es una excursión difícil en general”.

La Orquesta interpretará la versión de Franz Schalk de 1889 de la Sinfonía Nº 6 de Bruckner.

Muy agradecido por la respuesta del público en el estreno del jueves pasado, el maestro Noam Zur comentó que será una gala más romántica, con música emocionante. “Lo de esta noche es algo distinto, la obra será más rápida de entender, en contraposición a la anterior, que fue de Mahler”.

Más adelante

El próximo 1 de junio la Orquesta presentará un espectáculo sin precedentes en Salta. Se trata de la obra “De Broadway a Hollywood”, un repertorio de musicales junto al famoso cantante y actor Gerónimo Rauch, bajo la dirección del invitado Tomás Mayer Wolff.

También contará con la presencia de destacados directores invitados, entre los que se puede mencionar a Pedro Ignacio Calderón, David del Pino Klinge, Jordi Mora, Tomás Mayer Wolff y Maciej Zoltowski.

Este último dirigirá el concierto por los “100 años de la Independencia de Polonia”.