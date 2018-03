El peaje en Cabeza de Buey aumentó el 60 por ciento

Esta semana, los habituales usuarios de la ruta nacional 34 notaron un incremento en el precio del peaje ubicado en el paraje Cabeza de Buey, perteneciente al municipio de Gral. Güemes. El incremento se ubicó en el orden del 60%. Si tomamos como referencia el valor porcentual, podemos llegar a pensar que la suba fue excesiva; sin embargo, basándonos en el valor monetario, esa idea cambia radicalmente debido a que se trata de un incremento de $3. El valor del peaje en Cabeza de Buey siempre fue uno de los más bajos del país; hasta la semana anterior era de $5 y a partir de esta semana subió a $8, manteniéndose entre los más económicos en el país.

Esta suba no produjo ningún malestar entre los usuarios de la ruta; por el contrario, muchos continúan considerándola como económica, pero sí hubo críticas contra la concesionaria Autovía Bs. As. por el mal estado de la cinta asfáltica y la falta de limpieza en las banquinas. A pesar de que hubo importantes mejoras en parte de la ruta nacional, como por ejemplo desde Cabeza de Buey hasta la rotonda de Torzalito, hay otros sectores que se encuentran pasando el peaje con dirección a Metán, donde el asfalto presenta muchas imperfecciones, siendo sindicadas estas como las responsables de muchos accidentes. Pequeños baches y deformaciones con aspecto de lomadas son las más comunes. Las opiniones de aquellas personas que por su actividad laboral conducen habitualmente por la ruta coinciden en estas apreciaciones.

“He recibido muchas quejas y fotos de los lugares que la gente denuncia como los más peligrosos, lamentablemente la ruta no está bien y es un reclamo permanente que nos hacen llegar”, expresó José Chambi, conductor radial y televisivo.

“Soy una persona que circula a baja velocidad, tal vez por esa razón no he tenido inconvenientes como las otras personas, pero sí he notado algunos problemas que deberían arreglarse”, dijo Víctor Guerrero, un comerciante.

Una de las obras más importantes que ha encarado la concesionaria Autovía Bs.As. fue el recambio de la capa asfáltica por material de concreto, en el tramo que la ruta 34 atraviesa por la ciudad de Gral. Güemes.

Esta obra de unos dos kilómetros traerá una solución definitiva al problema de las grandes huellas que los camiones dejaban con sus frenadas en el sector de los semáforos, haciendo muy difícil el tránsito por esa zona. Los trabajos llevan un 80% de avance, los tiempos de finalización se extendieron más de lo estipulado, debido a la dificultad que representa el hecho de realizar un cambio del asfalto manteniendo la fluidez de la circulación vehicular.

Temor de los empleados por medidas del Gobierno

Debido a las muchas versiones que fueron instalándose entre los trabajadores de los peajes, sobre la intención del Gobierno nacional de producir grandes cambios en el sistema de cobro sobre las rutas nacionales, surgió un alerta con respecto a lo que pudiera pasar con sus fuentes laborales.

A fin de clarificar un poco las cosas, se hicieron presentes en la ciudad de Gral. Güemes representantes de Sutpa (Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines) Región Norte, gremio que agrupa a los trabajadores de los peajes.

Tranquilidad

“Aún no hay nada, queremos dejarles la tranquilidad a los compañeros trabajadores de que todavía el Gobierno no sabe cuáles son los pasos que va a dar. Hasta el momento no dio ninguna pauta clara con respecto a los cambios en los peajes. Lo importante es que no se realizan de un día para otro y nosotros vamos a mantenerlos informados de todo lo que pase, pero reitero que no hay nada en lo inmediato”, manifestó José Véliz, referente del gremio Sutpa para la región.