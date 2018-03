Madres con sus hijos cortaron la ruta nacional 50

Otra tensa jornada se vivió ayer sobre la ruta nacional 50 en el departamento Orán, con la atención puesta en el paro por 48 horas de trabajadores del ingenio El Tabacal, que había sido convocado por el sindicato de azucareros en contra de los despidos concretados por la empresa.

Cuando todo el mundo esperaba un nuevo corte de la ruta, la jornada transcurrió con "normalidad" y, contra todos los pronósticos, no hubo manifestaciones de los trabajadores en la ajetreada vía, aunque fueron las esposas con sus hijos quienes adoptaron esa medida al finalizar la tarde de ayer.

Mientras esto sucedía, el sindicato de trabajadores del azúcar de Hipólito Yrigoyen informaba a través de un comunicado que "en virtud de la asamblea general extraordinaria, continuación del cuarto intermedio del día jueves 15 de marzo del corriente año, realizada a las 13, se resolvió suspender la medida de fuerza hasta nuevo aviso, por decisión unánime de los presentes".

De esta forma, la comisión directiva del gremio ponía punto final al paro por 48 horas convocado para ayer y hoy.

Mientras tanto, desde el ingenio informaban que tanto en planta como en campo se estaba trabajando con total normalidad, "con el 80% de presentismo, a pesar del paro sin asistencia a los lugares de trabajo por 48 horas decretado por el Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA)".

En el comunicado la empresa aseguraba que estaban dadas todas las condiciones y garantizaba la posibilidad de entrar a trabajar a aquellos empleados que quisieran hacer uso de ese derecho.

Al mismo tiempo Tabacal ratificaba que, como en anteriores oportunidades, no se abonarían los salarios por los turnos no trabajados. "Los trabajadores que no se presenten perderán las partes que correspondan del premio al presentismo, el BER y el Art. 49", indicaron.

"Un paro solo agrava la difícil situación por la que estamos atravesando la empresa y sus trabajadores. Hacemos votos para que no ocurra ningún hecho de violencia, y que los trabajadores que deseen trabajar pueden hacerlo en paz", finalizaron en el comunicado.

Con todo esto, la medida de fuerza perdía espacio y ante ello las mujeres de los trabajadores despedidos, junto a sus hijos, decidieron cortar la ruta 50 sin previo aviso y sin ninguna modalidad.

Llevaron a cabo la medida en dos oportunidades en el acceso sur de Yrigoyen, en el sector conocido como "La S".

Los cortes se produjeron en las últimas horas de la tarde de ayer. La última se mantenía hasta anoche al cierre de esta edición.

