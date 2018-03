Proliferan los microbasurales cerca del río y en los barrios

Al costado del empalme de las rutas nacionales 9 y 34, y a pocos metros del río Salado, crece un nuevo basural a cielo abierto, que triste e inconscientemente es alimentado por los propios habitantes de la Ciudad Termal. A pesar de que cerca de allí, a menos de 600 metros se encuentra la planta de tratamiento de residuos urbanos, algunos prefieren arrojar la basura donde no deben.

Para los más humildes, un basural es una forma de sustento de vida. Por eso, desde los sectores menos favorecidos económicamente llegan al lugar en bicicleta, a caballo o caminando, para poder recuperar algo que puedan reciclar, volver a usar o vender, pero para los vecinos en mejores condiciones sociales, ir a tirar la basura pareciera que es una forma de catarsis.

Bajan en vehículos, algunos de alta gama, tiran cantidad de porquería sin importarles el daño que ocasionan en todos los sentidos, principalmente a nivel ambiental. Favorecen la contaminación de ríos y suelos y la reproducción de insectos y alimañas transmisoras de diversas enfermedades.

Estas son solo algunas de las consecuencias que trae aparejado este accionar de ciertos integrantes de la comunidad.

Si bien se trabaja de manera intensiva y conjunta desde la Dirección de Bromatología y la Policía Rural Ambiental N§ 3 para tratar de erradicar los microbasurales, este esfuerzo de nada sirve si la propia comunidad no toma conciencia de la grave situación que causan accionando de esta manera.

Actitudes incomprensibles

Resulta incomprensible esta situación ya que por un lado Rosario de la Frontera, desde la actual gestión de Gobierno, se caracteriza por tratar de ser una ciudad que apunta a desarrollar el turismo como uno de los principales medios de vida, ya que no cabe duda de que la Ciudad Termal posee geográficamente todas las riquezas para que así sea: un sistema montañoso importante, llanuras formadas por los derrames de los ríos y arroyos, lomadas, serranías y su principal característica, que es la riqueza de sus aguas termales, catalogadas como una de las nueve mejores del mundo. Pero nada alcanza para salir adelante si la propia comunidad no valora o no reconoce el potencial de su ciudad.

En diálogo con El Tribuno, el director de bromatología, Facundo Cabrera, expresó: "Hoy por hoy estamos más preparados que antes en comparación con años atrás, ya que trabajamos de manera conjunta, nosotros efectuando los operativos correspondientes en diferentes puntos de la ciudad y la policía rural ambiental que se encarga de aplicar las sanciones y multas. Por su parte Obras Públicas se encarga de recoger la basura en donde les vamos indicando".

"Además, ahora contamos con la ventaja de que los propios vecinos se acercan a la Dirección para efectuar las denuncias con pruebas en la mano, como las fotos y las direcciones de los que forman microbasurales. Antes eso no pasaba, por eso podemos afirmar que hay más conciencia social en algunos habitantes y esto nos permitió erradicar desde 2016 a la fecha más de 20 microbasurales. Pudimos hacer de esos lugares espacios verdes que son cuidados por los vecinos", señaló.

Cabrera también hizo alusión a la importancia de dar a conocer las multas que están siendo aplicadas a quienes contaminan el ambiente. "Es bueno saber que ya se están aplicando fuertes multas", rermarcó.

Cabe destacar que a nivel municipal hay diversas ordenanzas sobre el tema, como la 3.709/16, el plan de saneamiento ambiental, o la 3.739/16 sobre multas a quienes depositen basura en lugares prohibidos, entre las más rigurosas. Desde el Deliberante, el presi dente Luciano Elvira dijo: "Hay legislación y es el Ejecutivo el encargado de hacerlas cumplir, pero muy difícil".