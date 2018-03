Piazza polémico y contra el feminismo: "Cuidá a tu nena o no te quejes cuando vuelva violada”

Roberto Piazza opinó sobre el feminismo y como siempre, se alejó de lo políticamente correcto. Se mostró contrario a las denuncias mediáticas y las diferenció de los casos de abuso sexual, algunos tan extremos como bebés de seis meses que son sometidos por sus padres, dijo.

El diseñador no eligió las mejores palabras para expresar su opinión y con su crudeza y un aparente señalamiento a la víctima, generó indignación.

Según señala TN, Piazza tocó el tema en Vino para vos, el programa que conduce Tomás Dente en KZO, cuando habló de sus ganas de presentar una segunda ley Piazza (en la primera, se extendieron los plazos de prescripción del abuso sexual infantil) en la que buscará que los violadores y abusadores de niños vayan presos con cadena perpetua "de verdad, no esas boludeces que hablan".

"El ultra feminisimo exaltado, eso de 'me acosó, me metio la lengua muy adentro'...no tergiversemos las cosas, señoras. Una cosa es el abuso sexual de verdad y otra cosa es el acoso de 'me tocó el culito, me dijo cositas'. Vamos a poner las cosas sobre el papel: si vos no querés que te pase nada, cuidá a tu nena, cuidá que no vaya a tomar birra a las cinco de la mañana con una minifalda en un país donde todo es peligroso. Después no te quejes cuando la nena venga violada. Vamos a educar de verdad", pidió.

"Después se tergiversa que una mujer adulta metida en el ambiente de la farándula, donde se muestran las tetas en medio de Mar del Plata, que viene a decir que un capocómico le dijo cositas chanchas al oído. No me jodas, no me deprimas a una mamá o nene que el padre lo viola de verdad. Tengo videos de bebés de seis meses donde el padre lo está fornicando y lo mata y lo venden para eso. Eso es diabólico, lo otro son pavadas faranduleras", señaló.

Por último, Piazza opinó sobre la pregunta que le hizo Nicolás Repetto a una víctima de acoso callejero y que fue ampliamente repudiada. El conductor quiso saber cómo estaba vestida la mujer -un ridículo intento de justificar al acosador- y luego tuvo que disculparse.

"Aunque esté en bikini, no es una pregunta para hacerle. Para el psicópata yo también estoy sexy. Al tipo ese hay que cagarlo a trompadas y meterlo preso. Es como la pregunta que me hizo Mirtha Legrand a mí (la diva le preguntó si los homosexuales violaban a sus hijos varones); no son desafortunadas, son estúpidamente brutas. De mala educación, ignorancia, impertinencia", cerró.