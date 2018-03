Julieta Jiménez, una pequeña gran luchadora y campeona de acrotela

María Belén Zannier

A los 4 años comenzó a practicar acrobacia. Desde entonces, no paró más. Se trata de Julieta Jiménez, que con 10 años es la campeona argentina de acrotela en categoría infantil niñas.

Desde hace 6 años, el gimnasio se convirtió en su segunda casa. Por lo general, entrena tres días a la semana, pero cuando debe competir, Julieta no escatima tiempo ni esfuerzo y dedica seis de las siete jornadas de la semana a entrenar.

“Empecé haciendo gimnasia acrobática, donde hacía un poco tela, y me comenzó a gustar mucho. Lo que más disfruto es estar en lo alto, es algo difícil de describir con palabras, pero me hace muy feliz”, contó Julieta Jiménez a El Tribuno.

Esta pequeña artista del aire entrena junto a dos profesoras en Gym Nova, que la albergó desde muy chiquita. Una de ellas es Mónica Fernández, con quien practica acrobacia, y la otra es Joana Echigoyen, con quien hace coreografías en tela. “Ambas disciplinas se complementan. Con Juli entrenamos desde hace tres años. La acrotela es una actividad muy completa porque se trabaja la flexibilidad del cuerpo, la fuerza muscular y los reflejos”, destacó Joana Echigoyen, quien también enseña acrobacias con aro y trapecio.



“Fui gimnasta y participé en varias competencias. Juli es la primera alumna del gimnasio en ganar un torneo de esta índole y es un orgullo que siga nuestros pasos”, agregó Mónica Fernández.

La competencia

Cuando Juli decidió participar del Torneo Argentino de Acrobacia Aérea en Telas (TAAT), que se realizó a fines de 2017 en Córdoba, nunca pensó que podría ganarlo. “El solo estar allí era un sueño para nosotros”, contó Joana.

“Estaba nerviosa, pero cuando subí se me pasó. Me emocioné mucho cuando me dijeron que era la ganadora”, recordó Juli, que recibió ayuda de Secretaría de Deportes de la Provincia y de la Vicegobernación para poder costear el viaje y la estadía en Córdoba.

Los papás de Julieta nunca dimensionaron lo que podía pasar hasta que la pequeña participó del torneo. “Jamás imaginamos que se dedicaría tan de lleno a esto. Si por ella fuera, estaría todo el día en el gimnasio. No quiere faltar ni siquiera cuando está enferma. Hace un gran esfuerzo, porque a la par sigue con sus obligaciones en el colegio y con las clases de danzas clásicas”, contaron con orgullo sus papás.

Acrotela en Salta

Si bien la acrotela es una disciplina relativamente nueva en nuestro país, en Salta tiene varios seguidores. “Tuvo una aceptación enorme en Salta. Los papás se enganchan y los involucran a los chicos, un poco también para despegarlos de las nuevas tecnologías. En nuestro gimnasio hay 300 alumnos y la mitad practica acrotela. Van desde los dos años y medio”, destacó Mónica Fernández, directora de Gym Nova.

Fernández resaltó que uno de los obstáculos para la práctica de esta disciplina en Salta es el poco contacto entre deportistas y entrenadores. “Hace falta más encuentros, no necesariamente de competición, sino para intercambiar técnicas y trucos”.

Defender lo ganado

Lo cierto es que actualmente Julieta realiza un entrenamiento fuerte, el cual se intensificará con el paso de los meses, ya que en noviembre deberá prepararse para defender el título. “Me encanta lo que hago. Me gustaría ser entrenadora el día de mañana para enseñarles a otros chicos y que se puedan sentir tan bien como yo. La acrotela es fácil de lo que parece. Solo hay que animarse”, finalizó Julieta Jiménez, una pequeña gran campeona.