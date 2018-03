Marcos Rojo renueva con el Manchester United hasta el 2021

El defensor Marcos Rojo, integrante del seleccionado de la Argentina y citado para la próxima gira internacional que incluirá dos amistoso, ante España e Italia, extendió este viernes su contrato con el Manchester United de Inglaterra hasta 2021 y con la opción de prolongarlo por un año más.

"Estoy tremendamente contento de ampliar mi contrato con este gran club. Cuando llegué mi ambición era ayudar al equipo a ganar títulos, y eso hicimos durante los últimos años", declaró el argentino, quien no tuvo durante la última temporada demasiada continuidad debido a una rotura de ligamentos sufrida en abril de 2017, según consignó la Agencia EFE.

Rojo, nacido en La Plata hace 27 años, inició su carrera en Estudiantes y luego pasó el Sporting de Lisboa de Portugal, para recalar finalmente en Old Trafford en 2014, y luego de cuatro años conquistó una Liga de Europa, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Community Shield.

"Estoy trabajando duro para volver a jugar. Me gustaría darle las gracias a los aficionados por su apoyo y al entrenador por la confianza y ayuda brindada tanto dentro como fuera del terreno de juego", añadió Rojo, dirigido en Old Trafford por el portugués José Mourinho.