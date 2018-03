Barcelona enfrentará a la Roma y Real Madrid a Juventus

El Barcelona se medirá con la Roma en los cuartos de final de la Liga de Campeones, según el sorteo efectuado este viernes en la ciudad suiza de Nyon, sede de la UEFA.

Los partidos de ida se jugarán entre el 3 y 4 de abril próximo y los desquites entre el 10 y 11 del mismo mes.

Barcelona jugará el primer partido en Catalunya, en el estadio Camp Nou, y el desquite tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Roma.

Messi y el equipo catalán tendrán enfrente a la Roma con los argentinos Federico Fazio (ex Ferro Carril Oeste), Jonathan Silva (ex Estudiantes de La Plata y Boca Juniors) y Diego Perotti (ex Boca Juniors).

El vigente campeón, el Real Madrid, tendrá un duro adversario como la Juventus de Italia, en un cruce entre dos colosos de Europa que jugaron la final de la Liga de Campeones el año pasado, con triunfo de los españoles por 4-1 en Cardiff.

El equipo italiano, puntero del torneo de su país, cuenta con los argentinos Gonzalo Higuaín (ex River Plate) y Paulo Dybala (ex Instituto de Córdoba), y será local en Turin en el partido de ida, para definir la llave en el Estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid, que tiene en sus vitrinas nada menos que 12 Ligas de Campeones e irá en busca de un nuevo récord: ganar tres "Champions" en forma consecutiva.



En estos cuartos de final no podía faltar un cruce entre ingleses y el mismo estará protagonizado por el Manchester City, de los argentinos Sergio "Kun" Aguero (ex Independiente) y Nicolás Otamendi (ex Vélez Sarsfield), y el Liverpool, con cotejo de ida en Anfield Road y desquite en la cancha del equipo dirigido por el catalán Josep Guardiola.

Finalmente, el Sevilla de España, que vuelve a esta instancia tras 60 años de ausencia, jugará ante el poderoso y siempre candidato al título Bayern Munich de Alemania.

El equipo sevillano cuanta con seis argentinos: Nicolás Pareja (ex Argentinos Juniors), Gabriel Mercado (ex Racing Club, Estudiantes de La Plata y River Plate), Ever Banega (ex Boca y Newell's Old Boys), Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata), Gudio Pizarro (ex Lanús) y Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba).

La final de la Liga de Campones se jugará el próximo 26 de mayo en el estadio Olímpico de Kiev, en Ucrania, con aforo para 70.050 espectadores, y que fuera sede de la final de la Eurocopa de 2012 que España le ganó a Italia por 4 a 0.