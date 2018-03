La villa no se achicó con Central Norte

Villa San Antonio, a la dulce espera de conocer rival en la próxima fase del torneo Federal C, se mantiene a ritmo. Ayer, el equipo de Martín Martos mostró un buen semblante en el amistoso con Central Norte, en el que igualó 2 a 2.

La villa no se achicó y dejó una buena impresión, pese a que no se trató de un choque por los puntos.

San Antonio arrancó en desventaja, ya que apenas comenzó el amistoso, Fausto Apaza puso al cuervo en ventaja.

Antes que finalizara la primera mitad, Juan Manuel Perillo igualó el marcador.

Por momentos, el partido se hizo intenso y áspero, y de ambas partes se cometieron fuertes infracciones.

En la segunda mitad, los técnicos metieron mano en sus equipos y realizaron variantes. Justamente, Nicolás Guzmán, volante del cuervo, marcó el 2 a 1 transitorio. Pero a poco del final, Marcos Navarro, otros de los que ingresó, puso el 2 a 2 definitivo.

San Antonio formó con: Pegini; Luna, Velázquez, Girón y Villarreal; Cáceres, Campos, Chiaraviglio y Rojas; Vicedo y Perillo. Luego, fue el turno de los suplentes de la villa, que enfrentaron a la local cuerva conducida por Cristian Zurita y se quedaron con la victoria, 2 a 1. Matías González y Nahuel Portal convirtieron para San Antonio. Gian Franco Orellano achicó para el cuervo.