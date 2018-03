Juventud Antoniana espera por el Ratón Ibáñez

El “Ratón” Gustavo Ibáñez arrastra cierta molestia y que no lo deja entrenar con normalidad; es por ello que el experimentado atacante no participó ayer de la práctica de fútbol que ordenó el DT de Juventud Antoniana, Gustavo Módica. “Es un golpe que se produjo cuando enfrentamos a Zapla, la vez pasada, en Palpalá y que me estuvo molestando. Pero ya me siento mejor y espero llegar bien para este partido con Mandiyú en Corrientes, donde debemos sumar los tres puntos”, manifestó en forma breve Gustavo Ibáñez, antes de emprender el viaje anoche rumbo a la capital correntina, junto a la delegación antoniana.

En el entrenamiento de ayer, Módica en lugar de Ibáñez probó con el juvenil Leonardo Villa, quien conformó la dupla de atacantes con Leandro Zárate. El DT del santo, a diferencia del entrenamiento del jueves, practicó con esta formación: Juan Cruz Mulieri; Javier Marín, Juan Pablo Cárdenas, Juan Pablo Antunes y César More; Cristian Chavarría, Matías Solorza, Claudio Acosta y Javier Angulo; Leonardo Villa y Leandro Zárate.

En referencia si qué equipo jugará con los correntinos, Módica no quiso adelantar ninguna formación. “Todavía no tengo nada decidido. Estamos evaluando”, manifestó el DT, sin dar mayores detalles.

La presencia del juvenil Cristian Chavarría, con 19 años, en esta alineación del santo generó alguna sorpresa y a quien se nota que empezó a pedir pista para que lo tengan en cuenta entre los titulares. “Principalmente, soy más ofensivo. Me gusta más atacar. Me costaba un tiempo la marca pero cada día trabajo más y más para poder perfeccionarme en ese sentido y de poco pienso que vamos mejorando para intentar ser un jugador un poco más completo”, explicó Cristian Chavarría, que llegó en el 2007 a iniciar su carrera como jugador en las divisiones inferiores del club de la Lerma.

Con respecto a la posibilidad de jugar con Cristian Solorza, en la zona media, Chavarría comentó: “Fuimos compañeros el año pasado y anteriormente también, así que ya nos conocemos bien”.

Lucas Witte, Nicolás Pérez, Juan Paz, Lucas Acosta, Gustavo Ibáñez, Ricardo Gómez y Juan Bautista completaron la nómina de 18 futbolista que Módica los convocó para partir a Corrientes y a donde tiene previsto arribar hoy.