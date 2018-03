Luciano Herrera: "Que el hincha tenga más paciencia, salimos a dejar todo"

Hace siete meses, en diálogo con este matutino y ante la mirada de su padre Venancio, exgloria de Gimnasia y Tiro, y de su hermano Agustín, Luciano Herrera, hasta entonces implacable goleador en el Anual liguista, deseaba con todas sus fuerzas tener una oportunidad en el Federal A.

Y hoy, apenas medio año después, su deseo es una realidad y él se reconoce agradecido de ello, con el técnico y con sus compañeros. “Lucho” le aportó frescura y una seguidilla de goles al albo en el sprint final del año pasado, en el que el equipo luchaba y conseguía la clasificación al octogonal. Y hoy, pese a que el presente del plantel millonario no es el mejor, el joven oriundo de Ledesma y con algo de sangre “celeste y blanca” en sus venas mantiene la titularidad y la consideración, en un momento en el que los “9”, sus coequipers, no atraviesan el mejor presente en la red.

En diálogo con El Tribuno, Herrera se refirió a su evolución personal, al momento del conjunto, al duro cachetazo de aquellas dos goleadas en contra, a la mejoría posterior, a la falta de gol, al sufrimiento del equipo y de los hinchas y a los play offs que se vienen.

“Venimos de levantar una mala racha, que no es poco. A la derrota en Sunchales no la esperábamos. Tendremos el domingo -por mañana- otra revancha para arrancar los play offs de la mejor manera. Sarmiento tiene jugadores que manejan muy bien la pelota, tienen una pequeña chance y vendrán a jugarnos una final.

Nosotros estamos preparados para enfrentarlos, en defensa hemos mejorado bastante y eso se nota”, expresó el polifuncional jugador, para luego extenderse: “Yo siempre dije que Gimnasia no es un club de Federal, que se merece más por lo que es como institución. Nos dio bronca no poder ganar partidos clave, tenemos la mala suerte de que llegamos mucho y no podemos convertir. Pero ya estamos mentalizados en el play off, allí no podemos regalar nada, ganará el que se levante mejor y sepa aprovechar las oportunidades”.

En relación a las dos fatídicas goleadas recibidas, ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, “Lucho” reconoció que fueron “dos golpes muy duros para el equipo, eso nos mató. Pero lo bueno de todo eso fue que el grupo levantó cabeza y nos propusimos salir de esa y mirar para adelante. Y así fuimos a Chaco y ganamos con autoridad. Todo fue de la cabeza. Anímicamente nos levantamos y cambiamos la mentalidad, trabajamos mucho en lo psicológico en estas semanas y eso nos fortaleció. Lo mejor era dejar aquello en el pasado, vivir el presente, entrenar a full y volver a confiar en nosotros como equipo”.

Herrera dijo no temer volver a padecer en el mano a mano la falta de gol evidenciada contra Unión, en Sunchales. “Después de aquellos diez goles en dos partidos había desconfianza, pero ahora no. Por cómo está el equipo, porque más allá del último resultado estamos mejor que hace un mes, cuando para cualquiera no sería fácil sobreponerse. Jugaremos los play offs como finales y no tendremos temor a nada. Yo arranqué convirtiendo goles y ahora no se me está dando. Lo anímico también influyó en mí, pero es algo en lo que estoy trabajando”, expresó el atacante, para añadir a renglón seguido: “La confianza es fundamental para un delantero. Lo que le pasó al Tanque (Arraya) en Sunchales fue mala suerte. Si a él, o a Alejandro (Toledo) o a mí se nos abre el arco el domingo, todo será diferente. No tenemos suerte. Si contra Unión golpeábamos primero lo ganábamos. En lo personal, es enriquecedor rodearme de delanteros de jerarquía, eso te obliga a sacar lo mejor de vos, a pelearla”.

Luciano dijo sentirse “contento por lo que logré el año pasado y lo que estoy logrando ahora. No tuve buenos partidos, tuve altibajos, pero siempre tratando de mejorar cada día. Sé que puedo dar mucho más de lo que di hasta ahora con mucho trabajo y confianza”.

A la hora de dejarle un mensaje al hincha de Gimnasia, el jujeño pidió “que sean un poco más pacientes, nosotros tenemos la misma ilusión y deseo de ascender que tienen ellos. No entramos a la cancha para perder o para pasar vergüenza, sino para dejar todo por nosotros y por el club. Hay compañeros que tienen familias, que juegan por la comida, que dejan todo. Y este equipo da todo y va a dar mucho más”.

Con tres cambios en el once

Si bien el DT Víctor Riggio aún no lo confirmó y se tomará su tiempo debido al contratiempos de los golpes y las lesiones que azotaron en la semana, se perfilan tres modificaciones en Gimnasia para recibir a Sarmiento de Resistencia, mañana, a las 16.30, en el Gigante, en la despedida del albo en el octogonal de cara a los play-offs. Pablo Agüero y Pablo Motta retornarán al primer equipo tras sanear sus respectivas sanciones, mientras que también se perfila el regreso de Alejandro Toledo para relevar a Juan José Arraya en el ataque. La Flecha tuvo un bajo rendimiento ante Unión Sunchales y además fue afectado por una tendinitis en la semana. Nicolás López Macri fue descartado por un desgarro y Fabio Giménez, con algunas “nanas”, también cedería su lugar en el once.

En otro orden, ayer se sumaron nuevamente al club dos futbolistas propios de la cantera: Joaquín Mateo y Gianfranco Marocco.