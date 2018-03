San Lorenzo espera cortar la racha hoy frente a Olimpo

San Lorenzo, que no gana hace cuatro fechas, recibirá hoy a Olimpo de Bahía Blanca, uno de los equipos que está complicado con el descenso, en el partido más destacado del sábado, por la vigésima fecha de la Superliga. Jugarán desde las 17.45, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y se podrá ver por TNT Sports.

El ciclón se alejó de la punta en las últimas fechas, en las que perdió con Gimnasia La Plata y luego empató con Unión de Santa Fe y Huracán. Ahora, el equipo que dirige Claudio Biaggio marcha quinto en la tabla de posiciones con 33 puntos, a 13 del líder Boca, con un partido pendiente frente a Independiente (de la 15ta).

El Pampa Biaggio no podrá contar con su figura Fernando Belluschi para el encuentro ante Olimpo, ya que el ex futbolista de Newell's y River sufre una tendinopatía en el tendón rotuliano. Su lugar lo ocupará el histórico Leandro Pipi Romagnoli.

Romagnoli, quien fue titular por última vez en la fecha 12da. en la victoria sobre Atlético Tucumán (2-0, de local), cumplirá 37 años hoy y espera festejarlo con un triunfo ante su gente en el Nuevo Gasómetro.

La otra variante será el ingreso de Juan Mercier por el expulsado Robert Piris Da Motta.

Olimpo, por su parte, tendrá el debut del arquero Guido Villar, de 20 años. Y en las últimas ocho fechas, Olimpo perdió siete partidos y solamente logró una victoria sobre Arsenal de Sarandí, el último de la tabla.

Probables formaciones

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Moyano, Juan Mercier, Nahuel Barrios; Leandro Romagnoli; Nicolás Reniero y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

Olimpo de Bahía Blanca: Guido Villar; Leandro Lacunza, Renzo Ramírez, Matías Cahais y Nicolás Pantaleone; Emiliano Telechea, Franco Bellocq, Lucas Villarruel, Facundo García y Ezequiel Vidal; Luis Vila. DT: Christian Bassedas.

Árbitro: Nicolás Lamolina - Cancha: Pedro Bidegain, de San Lorenzo - Hora de inicio: 17.45 - TV: TNT Sports