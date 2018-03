Juventud Antoniana tiene que ganar y esperar

Para Juventud Antoniana, la única alternativa en el partido de esta tarde, desde las 16, frente a Mandiyú en Corrientes es sumar los tres puntos en juego y esperar lo que suceda en la presentación del líder San Jorge frente a Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy (17), en la penúltima fecha de la reválida.

“Nosotros tenemos que ir a buscar los tres puntos como sea porque es el único resultado que nos sirve. Así, que vamos preparado para ganar el partido contra Mandiyú”, reconoció Juan Pablo Altunes, el defensor de Juventud.

Rápidamente se presentó el tema para hablar con Antunes, sobre qué condicionó la clasificación. “La verdad que la esperanza es lo último que se pierde. Capaz que perdimos los partidos de local porque fuimos a buscar los triunfos y quedamos desordenados atrás; los rivales tuvieron chances y la embocaron y nosotros no”, declaró Antunes.

En referencia a un rival como Mandiyú que necesita un triunfo por el tema de descenso, sostuvo: “Ellos también están peleando el descenso. Va a ser un partido duro como lo son todos, pero nosotros tenemos que ir a hacer nuestro trabajo”.

El defensor le dedicó un párrafo aparte al momento que vive Juventud. “Es difícil porque el club te exige clasificar. Es una lástima estar no estar arriba. El hecho de perder los puntos de local, la verdad, que no lo esperamos, sino estaríamos primero”, expresó.

Llegó el turno sobre la respuesta que dio Antunes para mantener la titularidad. “Lo que pasa es que me siento mejor porque agarré confianza, eso es lo que me ayuda. Fue una lástima que no se dieron los resultados como local, motivo por el cual complicó la clasificación”

Al seguir hablando de su actualidad, el jugador antoniano dijo: “Me siento bien. Con confianza. Con el Chango (Juan Pablo Cárdenas) nos entendemos bien. Sucede que estamos creando situaciones y no la estamos concretando. Y eso capaz que nos termina costando los partidos”.

Con respecto a lo que el hincha trasmite desde afuera, el marcador central, contó: “Uno entiende al hincha. Es difícil por como estamos y porque no logramos llegar al primer puesto. Es la razón del hincha porque quiere que el equipo gane. Uno llega de otro lado con la perspectiva de querer clasificar y estar arriba, pero no estamos pensando pasando por un momento así”.

Mandiyú (C) Juventud

C. Mazón J. C. Mulieri

R. Blasco N. Pérez

J. P. Rodríguez J. P. Cárdenas

J. Martínez J. P. Antunes

E. Tarabani C. More

N. Monje J. Marín

N. Ferreyra C. Chavarría

A. Bogliotti C. Acosta

G. Ramírez R. Gómez

D. Romero G. Ibáñez

M. Fesztein L. Zárate

DT: P. Suáres DT: G. Módica

Estadio: José Antonio Ro mero Feris

Árbitro: Hernán José Vallejos

Hora inicio: 16