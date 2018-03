Con el ánimo por las nubes, River recibe a Belgrano

River Plate, con el envión anímico de salir campeón de la Supercopa Argentina ante su máximo rival Boca Juniors, intentará que cambie su racha negativa en la Superliga cuando reciba esta noche a Belgrano de Córdoba, por la fecha 20.

River y Belgrano jugarán desde las 20, en el estadio Monumental, con el arbitraje de Diego Abal y transmisión por Fox Sports Premium.

El millonario, bicampeón de la Copa Argentina, superó por 2 a 0 a Boca (último campeón del torneo local) en la final de la Supercopa jugada en Mendoza el miércoles por la noche. Por eso, el club y sus hinchas preparan una fiesta en la previa del encuentro de hoy.

Pero al margen de ello, River debe recomponer su irregular campaña en la Superliga, que lo tiene en el puesto 18 de la tabla con 23 puntos, a 23 del líder, Boca.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de ganarle agónicamente a Patronato de Paraná en la fecha pasada, pero perdió ocho encuentros de 19 y está muy lejos de la clasificación a las copas de 2019.

River, que después de ganar los primeros tres partidos de esta Superliga no consiguió nunca más sumar al menos dos triunfos consecutivos, tendrá la chance de hacerlo ante Belgrano y recuperar posiciones.

Para conseguir una plaza en la Libertadores, el millonario debe sumar en estas ocho fechas que le restan al menos una veintena de puntos que le permitan achicar las 10 unidades que lo separan del quinto lugar de la tabla.

El panorama se va a aclarar durante abril porque tiene cinco partidos de la Superliga y además tres fechas de la fase del grupo 4 de la Libertadores, en la que debutó con un empate frente a Flamengo en Río de Janeiro.

A pesar de que la Libertadores es su principal objetivo, Gallardo no les dará descanso a los titulares y pondrá el mejor equipo para enfrentar al pirata. Además, la semana que viene los jugadores tendrán descanso por la fecha FIFA.

Gonzalo Montiel quedó descartado por una distensión en el recto derecho y su lugar lo volverá a ocupar Camilo Mayada, quien lo reemplazó en el segundo tiempo del superclásico. Milton Casco, con cinco amarillas, deberá cumplir una fecha de suspensión.

Por otra parte, Jonatan Maidana y Rodrigo Mora, que vienen teniendo cuidados especiales y jugaron 180 minutos cada uno entre el sábado y el miércoles, serán evaluados por estas horas. Si no llegan, Lucas Martínez Quarta e Ignacio Scocco, respectivamente, los reemplazarán.

Belgrano viene de dos empates consecutivos, suma 30 puntos y está 11º en la tabla. El objetivo del pirata es cerrar la Superliga con 40 puntos y buscar un lugar en la Sudamericana.

Lavallén, DT de Belgrano, esperará por la evolución de Lértora, quien viene de una fisura en la costilla. Si no llega, en su lugar jugará Santiago Martínez.

River: Franco Armani; Camilo Mayada, Jonatan Maidana o Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi: Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora o Ignacio Scocco y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Belgrano (Córdoba): Belgrano: Lucas Acosta; Tomás Guidara, Erik Godoy, Cristian Lema y Marcelo Benítez; Fabricio Brener, Jorge Ortiz, Santiago Martínez y Joel Amoroso; Epifanio García y Matías Suárez. DT: Pablo Lavallén.



Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Monumental.

Hora de inicio: 20

TV: Fox Sports Premium.