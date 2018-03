Mar del Plata se llevó un triunfazo ante Los Mayuatitos

Ayer se disputó la primera fecha del Campeonato Argentino de juveniles, donde Salta tuvo su debut con derrota en la cancha de Tigres, San Lorenzo, ante Mar del Plata, por 13 a 11, mientras que en Santa Fe, los locales no pudieron con Buenos Aires, que se llevó el partido 35 a 7. Ambos encuentros fueron por la zona campeonato.

Si bien Mar del Plata comenzó ganando el partido con un penal de Lisandro Rodríguez, el jugador salteño Marcos Reyes dio vuelta el marcador con su try, para decretar el 5 a 3 parcial.

En la segunda etapa, Los Mayuatitos ampliaron la diferencia con dos penales de Tadeo Alegre, mientras que otra vez Lisandro Rodríguez convirtió para la visita. Santiago Bonavento hizo el único try de los marplatenses y hubo conversión de Rodríguez, para cerrar el marcador por 13 a 11.

En Santa Fe, los grandes candidatos, Las Águilas demostraron que van a ser demasiado fuertes para todos sus rivales y ayer, como visitante, le ganaron sin despeinarse a Santafesina por 35-7.

La URBA golpeó de entrada con dos tries en los primeros 10 minutos, se bancó la embestida del local y cerró el partido con otros dos tries a pura contundencia.

El próximo sábado, Los Mayuatitos se enfrentarán con URBA, en Buenos Aires, mientras que cerrarán la fase regular con Santa Fe.