Conta no tuvo una buen jornada en el Gálvez

En el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se terminó el sábado la apertura de la temporada 2018 de Súper TC2000. El metanense Facundo Conta, piloto del Equipo Chevrolet YPF, no tuvo la mejor jornada ya que culminó el día en el 21º lugar.

La jornada no empezó bien para el salteño, ya que en los entrenamientos sufrió distintos problemas en su Chevrolet Cruze que le quitaron tiempo para poder girar sobre el circuito Nº 9 de 3.353 metros de extensión.

En la clasificación, Facu no tuvo la performance esperada y se ubicó en el 18º puesto, con 1m19s281. La pole position quedó para Facundo Ardusso. En el cierre del sábado, Conta culminó 19º la carrera clasificatoria, pero fue sancionado por un toque con Federico Iribarne y en definitiva cayó al puesto 21.

Desde el fondo, Facu buscará avanzar hoy en la primera final del año, que se largará a las 12, a 33 vueltas.

“Empezamos el día con algunos problemas en los entrenamientos y eso nos quitó tiempo para girar, en consecuencia llegamos con pocas vueltas a la clasificación y sin poder desarrollar el auto en la manera deseada. La carrera desde atrás fue enredada y mañana (por hoy) buscaremos avanzar, imaginamos en otra condición de pista por el pronóstico que anuncia lluvia”, señaló el metanense.

Triunfo de Ardusso

El santefesino Facundo Ardusso, con Renault Fluence, fue el ganador de la carrera clasificatoria. El piloto oriundo de Las Parejas (Santa Fe) superó -al cabo de las 12 vueltas-, al arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), y al tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence).

Luego clasificaron Mariano Werner (Peugeot 408), Martín Moggia (Fluence), Bernardo Llaver (Cruze), Matías Rossi (Toyota Corolla), José Manuel Urcera (Citroen C4 ), Néstor Girolami (Peugeot 408) y Facundo Chapur (Peugeot 408).