Central ganó y está vivo en la Liga A2 de vóley

Levantó vuelo. Este sábado Central Norte obtuvo su primer triunfo en el cuadrangular de la segunda fase en la Liga A2 de vóley. Esta vez el equipo salteño pudo llevarse la victoria, por 3 a 1 ante Tucumán de Gimnasia (25-23, 25-22, 23-25 y 25-22), en la cancha de San Lorenzo, en Buenos Aires. Este domingo, a las 21, cierra ante el ciclón y si gana, seguirá avanzando.

Tras la dolorosa derrota del viernes ante Paracao, el cuervo tenía la posibilidad ayer de dar vuelta de página ante los tucumanos.

En el inicio del primer set, los dirigidos por Luis Testa lograron imponerse en el marcador y estirar la ventaja en la mitad del primer período, pero Tucumán de Gimnasia llegaba agrandado tras vencer al local, San Lorenzo, por 3 a 0 y comenzó a reaccionar. Sin embargo, el representativo salteño continuó por el buen camino y se impuso 1 a 0.

El segundo set fue similar al primero, porque el cuervo estuvo más atento y desplegó un gran vóley. Tucumán de Gimnasio sintió el impacto y no tuvo tiempo a reaccionar, por lo que el azabache volvió a imponerse, 25 a 22 y dejar el encuentro 2 a 0.

El conjunto de la vecina provincia salió a responder en el tercer set, porque no tenía otra opción que ganar y así fue como los tucumanos lograron ganar ajustadamente 25 a 23, para forzar la serie a un cuarto set.

Central no quiso revivir los fantasmas del día anterior y pese a que comenzó perdiendo el siguiente tramo, pero se recuperó de inmediato y comenzó su camino a la victoria.

Finalmente, el cuervo pudo ganar 25 a 22 y cerrar el choque por 3 a 1, para quitarse definitivamente el mal sabor que le dejó la caída del primer día en este cuadrangular, por 3 a 2.