Ibarlucea, en la previa de Gimnasia-Sarmiento: “No podemos cometer más los errores de Sunchales”

Gimnasia y Tiro se despide esta tarde del fatídico octogonal del Federal A que lo tuvo a los tumbos, pero con la mente y todos los sentidos puestos en los play offs de 16avos de final que comenzará a jugar desde la próxima semana, cuyo rival se definirá después de esta última fecha con horario unificado (hasta el momento se cruzaría con Ferro de General Pico).

El albo recibe a Sarmiento de Resistencia hoy, a las 16.30, en el Gigante del Norte.

El elenco millonario necesita dejar una buena imagen ante su gente en el último banco de prueba antes de la lucha franca por el primer ascenso. Del partido de esta tarde, de los play offs que se vienen, del momento más duro, de la recuperación del equipo y de los errores en defensa en los que no deben reincidir, se refirió el zaguero central Nelson Ibarlucea, en diálogo con El Tribuno.

“Para nosotros este partido es importantísimo más allá de no pelear por nada, porque nos sirve para lo que realmente nos interesa. Enfrentaremos a un equipo fuerte que necesita un resultado positivo y que nos irán a buscar porque necesitan ganar. Y vamos a salir a ganarlo porque necesitamos mantener la moral y la confianza que recuperamos”, expresó el defensor del albo, para luego hacer alusión a aquellas dos goleadas en contra en la segunda y en la tercera fecha que les hizo perder, justamente, esa confianza recuperada:

“Para nosotros fue un golpe durísimo. Primero, porque esos dos partidos nos sacaron del torneo, nos quitó la ilusión del primer ascenso. Aparte se nos hizo muy difícil en la semana, recibir diez goles en dos partidos en el fútbol de hoy es insólito. Pero lo bueno dentro de lo malo es que nos recuperamos rápido y ganamos en Chaco y se jugó mejor. A eso lo dejamos atrás. Pero sí, fue la peor semana. Más allá de eso, sentíamos que el grupo debía levantarse, que no podía caer más, sabíamos que teníamos una segunda oportunidad y dependía de nosotros. Cambió también el sistema y con un solo delantero procuramos cuidar más el resultado, por eso mismo nos dio bronca perder en Sunchales por dos pelotas paradas, pese a que jugamos mejor”.

En relación a aquel partido hizo hincapié a que no pueden permitirse reincidir si quieren seguir soñando. “Los defensores somos los que tenemos que darle confianza a todo el equipo desde abajo. Sé que mi misión es esa. En los play offs ya no te podés equivocar ni un poquito porque fallás y te vas a tu casa. Ya no podemos cometer más esos errores de pelota parada de Sunchales”, advirtió, para después ponerle una ficha al conjunto: “Estamos con mucha confianza, no estamos jugando mal. Nos irá mucho mejor de lo que nos fue, no lo dudo. El equipo está fuerte y si ganamos mañana -por hoy- llegaremos más fortalecido a las finales”.

Al final, el chubutense le dedicó un párrafo al hincha: “El hincha siempre nos acompaña. El fastidio cuando nos va mal es normal, más después de aquellas derrotas durísimas era normal que puteen y se hagan sentir. Nosotros también estuvimos mal. Pero que se queden tranquilos, que nos sigan acompañando. Que dejaremos todo y de esta manera nos irá bien”, concluyó Ibarlucea.



Las entradas, desde las 9

De 9 en adelante, en las boleterías de Vicente López y Leguizamón, se venden las localidades para la última presentación de Gimnasia hoy en el octogonal. Los precios son los siguientes: bandeja Leguizamón $180, menores, damas y jubilados $90; ex Virrey Toledo y platea baja $210, damas, menores y jubilados $120; platea alta $290; menores, damas y jubilados $200.



Últimos pasajeros

Esta tarde quedarán definidos los dos restantes clasificados al pentagonal final, donde ya inscribieron sus nombres Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza (del octogonal A) y Central Córdoba (del B). Resta definir quién será el segundo de la zona de Gimnasia y el mejor tercero: Defensores de Belgrano (recibe al ferro santiagueño), Unión Sunchales (visita a Chaco For Ever), Sportivo Belgrano (visita a Crucero) y Sarmiento lucharán por el lugar deseado. De la zona A, tienen chances de ser mejor tercero Alvarado (visita a Roca) y Juventud de San Luis (recibe al lobo mendocino). Todos los partidos se jugarán a las 16.30.

las formaciones

GIMNASIA SARMIENTO (R)

M. Leguiza J. Carrera

Hereñú o Cazula J. Gallardo

J. Villarino B. Berlo

N. Ibarlucea R. Huth

J. Medina G. López

P. Agüero R. Villar

M. López H. Orzan

N. Issa A. Piz

P. Motta G. Cañete

L. Herrera L. Silba

A. Toledo R. Chalabe

DT: V. Riggio R. Valdez

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Nelson Bejas

Hora de inicio: 16.30