Con reparos, expertos dan su mirada sobre los cambios que se vienen en la secundaria

Los investigadores del Cisen de la UNSa consideran interesante la propuesta de ateneos y foros, ya que fortalece la reflexión, el análisis y la crítica, alienta una mayor comunicación y expresión discursiva. “Pero para que la flexibilización de horarios y espacios ocurra se requiere infraestructura, será imposible cuando en un mismo edificio funcionan distintas instituciones en distintos horarios (mañana, tarde y noche)”, se preguntaron.

Para pensar en promover nuevos modelos de organización, sin dudas, se requieren espacios de usos múltiples, con mobiliarios funcionales y dotados de modernos recursos tecnológicos. “Basta con transitar cualquier secundario público para advertir desde la entrada la falta de cuidado: ventanas y puertas que no cierran, baños calamitosos: sin agua o con pérdidas de agua, aulas con techos que se llueven y falta de espacios”, enumeraron.

En tanto, la también economista Silvia Álvarez volvió a insistir: Hay nuevas metodologías para que los alumnos aprendan de formas diferentes porque el contexto se está modificando. “Nadie puede estar en contra de que existan nuevos modelos de organización de clases, evidentemente el actual en el cual estamos no funciona, los aprendizajes se aprenden cada vez menos”, sentenció.

Aparte de la infraestructura, que es determinante para todos los consultados por El Tribuno, la especialista en educación hizo hincapié en el acceso real a la tecnología, especialmente en zonas rurales, donde es escasa. “El presidente Macri habló de ampliar el alcance de internet. ¿Qué significa eso? Tampoco todas las escuelas cuentan con los recursos tecnológicos que necesitan para poder flexibilizar y crear nuevos modelos y espacios de enseñanza. No sé si a eso ya lo tienen contemplado”, cuestionó.

Al respecto, Gustavo Barbarán contó que hay muchos colegios en Salta que ya se manejan con foros virtuales y los profesores van haciendo el seguimiento del alumno a través de una plataforma. “Hay editoriales que venden el enlatado de esos foros, pero ¿se podrá universalizar eso?, ¿en cuánto tiempo? Si no se hacen las cosas de manera progresiva, coherente y planificada vamos a seguir marcando la diferencia entre escuela públicas y privadas. No se trata solo del foro, sino de disponer los dispositivos, entrenar a los docentes, etcétera”, planteó el vicepresidente del Instituto de Humanidades.