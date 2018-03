El sismo se sintió fuerte, pero no hubo daños ni heridos

Ayer a las 15.18 Salta tembló. El movimiento telúrico fue de 4.7 grados en la escala de Ritcher, con epicentro a 45 kilómetros al noreste de Salta y a 36 kilómetros al sur de San Salvador de Jujuy, más precisamente en Palpalá, y con una profundidad de 17 kilómetros según los datos que consignó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Si bien muchos lo calificaron como "intenso", no se registraron daños ni heridos.

"Afortunadamente, no ha sido muy fuerte, podría haber sido de mayor envergadura. Nos comunicamos con las comisarías porque son los centros más próximos a la comunidad ante cualquier tipo de alerta, y nos confirmaron que no tenían novedades sobre daños ni heridos", informó a El Tribuno el subsecretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper.

En la comunicación posterior al sismo, la mayoría de los salteños resaltaba un mismo punto, la intensidad; algunos incluso lo compararon a un terremoto. "En todo el norte se sintió con bastante intensidad", indicó Ricardo Alonso, doctor en Ciencias Geológicas. Explicó además que se sintió con fuerza por la poca profundidad en la que aconteció el movimiento de placas. "Hay tres categorías, superficiales, intermedios y profundos. Este fue superficial, porque se generó en niveles de la corteza, entre la superficie y los 70 km de profundidad. Tuvo una profundidad de 17 km, y eso es muy superficial", resaltó.

Los sismos se generan a raíz del calor interno de la tierra que provoca el movimiento, choque y fricción de las placas tectónicas. Salta está entre las provincias con mayor peligrosidad sísmica y se la califica con un grado 3 dentro de una escala que va del 0 al 4, por encima se encuentran Mendoza y San Juan. "Es bastante común para la región. Es importante que esto ocurra porque en vez de acumularse energía se libera", afirmó Alonso.

El movimiento también fue registrado por centros de estudios internacionales. La primera información que circuló provino del Centro Sismológico Nacional de Chile (CSN), que dio pequeñas diferencias a las dadas por el Inpres: 4.5 grados en la escala de Richter con epicentro a 22 km al noreste de San Salvador de Jujuy, y con una profundidad de 15 km. También fue registrado por el National Earthquake Information Center, el organismo de mediciones de Estados Unidos, que dio como resultados: 4.5 grados en la escala de Richter y a 9 km al noroeste de Palpalá. Chile, junto con Estados Unidos y Japón son los países más avanzados en tecnología sísmica. Algunos señalaron que se sintió hasta en Tucumán.

Una ciudad sísmica que necesita de gente preparada

Piden que los vecinos tomen conciencia y tomen medidas preventivas.

Salta está calificada como una de las provincias del país con mayor actividad sísmica. Se la califica con un grado 3 dentro de una escala que va del 0 al 4, por encima están Mendoza y San Juan. Profesionales sostienen que se registran movimientos telúricos diarios. Sin embargo, especialistas llaman la atención y sostienen que los salteños aún no toman conciencia sobre la importancia de tomar ciertos recaudos.

“Sería muy bueno que además de compartir la experiencia en los teléfonos y las redes sociales, cuenten por ejemplo si salieron de sus edificios, y si lo hizo más gente”, invita Nicolás Kripper, subsecretario de Prevención y Emergencias municipal. Para el funcionario, aún no se toma conciencia que vivimos en una zona sísmica.

El doctor en Ciencias Geológicas Ricardo Alonso contextualiza en qué situación se encuentra la provincia: “Tenemos bastante sismosidad en los últimos años. Desde aquel sismo del 2010, que en Chile fue de 8.8 y aquí de 6.1 grados, desde ahí vinieron una gran cantidad de sismos: en Rosario de la Frontera, La Candelaria, pero es parte del acomodamiento de las Sierras Subandinas”. El especialista explica que la zona de Salta es más peligrosa por estar ubicada en ambientes montañosos, ya que “la zona tranquila es la llanura”. “Todos los días tenemos sismos fuertes de 3 o 4 grados en la Puna. A 200 o 300 km de profundidad que la población no registra”, agregó.



Cómo actuar

“A los salteños nos falta tomar conciencia, y que haya una legislación que no solo exija una práctica”, dijo Kripper. Sin embargo, agregó: “Vamos amigándonos con la necesidad de conocer”. En este sismo, como en tantos otros, muchos no salieron de sus casas. El funcionario hace hincapié sobre esto: “Todos deberían haber evacuado, deberían haber salido y esperado un tiempo oportuno; y si fue fuerte deberían haber llamado al 911, sino informarse a través de la radio y las autoridades”. El subsecretario indicó que la forma de reducir los riesgos es estar preparados. Por lo que resaltó que se pueden tomar algunas prácticas precauciones.

“Si uno vive en un edificio, no debe salir por el ascensor, sino por las escaleras. En el momento del sismo, buscar los elementos pesados que se puedan caer, y ponerlos en la parte más baja. Si tenemos muchas superficies vidriadas es bueno conocer si está templado, sino se puede colocar un papel contact que reduciría el efecto en caso de estallar el vidrio”, señaló. Kripper resaltó que la precaución es el único camino que se puede seguir con estos fenómenos.