Ratifican a Arroyo en medio de una crisis en ATE

El clima está tenso en la filial salteña del gremio de ATE. Es que mientras en una asamblea ratificaron al titular de la entidad Juan Arroyo, un grupo formado por los miembros de la comisión directiva comenzaron a cuestionar al secretario general y a pedirle distintos informes de rendición de gastos.

Pese al revuelo que hay en la filial local de la Asociación Trabajadores del Estado, Arroyo asegura que por ahora no pedirá la expulsión de nadie, y desde el sector -ahora- disidente afirman que no tienen intenciones de pedir la intervención nacional del sindicato.

El viernes se eligieron 144 delegados para el congreso que se realizará en mayo próximo. Allí se deberá aprobar el balance y se analizarán las políticas que llevará adelante el gremio hasta 2019, año en que vence el mandato de Arroyo.

"Fue una asamblea concurrida. Más allá de algunas pequeñas incidencias, lo importante es que esta asamblea nos ratificó la confianza", le dijo a este diario Juan Arroyo. Y agregó: "El único enemigo que deberíamos tener son los gobiernos nacional, provincial y municipal cuando no cumplen con lo que prometen, pero no entre nosotros".

Martín Domínguez es el secretario adjunto de ATE y ahora está distanciado del secretario general Juan Arroyo. El asegura que "estuvo armada la elección de congresales", ya que no se convocó a todos los afiliados del interior.

"Nosotros lo que estamos solicitando es que nos respondan todos los informes que pedimos. Somos administradores de lo que aportan los trabajadores y eso hay que cuidarlo", dijo. Domínguez asegura que son muchos los miembros de la comisión directiva que no están conformes con la tarea que viene desempeñando Arroyo. Sin embargo, se apresura en aclarar: "No pedimos la destitución de Arroyo. No queremos una intervención nacional, porque sería una lástima que se desequilibre ATE. Solo pedimos informes sobre la situación de los fondos".

Además, señaló que enviaron notas al secretario general de ATE nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, para que dé una solución.

Arroyo aclaró que una situación doméstica en el gremio se les fue de las manos. "Ahora se va a encargar la Justicia, porque hay denuncias de ambos lados y se tendrá que determinar quién miente", concluyó.