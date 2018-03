Opiniones sobre los cambios que se vienen

“No se puede lograr si no se planifica”

Por Gabriel Tejerina, Lic. en Cs. de la Educación

En la historia de la educación secundaria, existió un proyecto sobre concentración del trabajo docente en una institución. Se aplicó en un grupo de escuelas y la modalidad fue conocida como Proyecto 13.

Las unidades educativas en las que se aplicó esta iniciativa contaron con docentes que tenían horas destinadas a estar frente a cursos y otra para recuperar los aprendizajes no logrados por los alumnos o para tareas de investigación.

La falta de una política de estado en materia educativa generó que el Proyecto 13 fuera discontinuado. La situación de los docentes salteños es similar a la del resto del país. Profesores taxis los hubo, los hay y seguramente los seguirá habiendo. Esperemos que no, pero para que ello suceda hay que planificar cómo hacerlo.

En la actualidad, hay docentes con una carga horaria superior considerada incompatible, algunos se iniciaron muy jóvenes, otros recorren a diario más de una escuela y una gran mayoría que espera jubilarse.

Hoy, es el momento para recuperar el Proyecto 13 y la posibilidad para que muchos docentes que así lo requieran puedan dejar las aulas y pasar a desempeñar otras tareas. Estos docentes son expertos, conocen los puntos en donde se debe intervenir, de allí que al estar en una condición de experto, su aporte para acompañar a las generaciones de nuevos docentes sería de gran valor. Pero todo esto no se puede lograr si no se planifica.

Al igual que la capacitación de los docentes. Son muy pocos los que transfieren lo adquirido en los cursos a las prácticas áulicas. Las capacitaciones generan una acumulación de puntaje que no asegura calidad en lo que se hace al interior del aula o de las escuelas.



La importancia de un buen equipo directivo

Por María Buchanan, Enseñá por Argentina Salta

La capacitación a los equipos directivos permitirá mejoras en la gestión y por lo tanto mejoras institucionales en las escuelas.

Un buen equipo directivo sabrá cómo acompañar a los profesores y estudiantes para alcanzar los objetivos propuestos. Por otro lado, se hará responsable de que cada uno cumpla con su rol dentro de la escuela. El equipo directivo es quien tiene que tener la capacidad de articular los procesos de la escuela con las personas que comprenden su comunidad educativa.

Me parece interesante que se involucre a los preceptores de otra manera, dado que son quienes pasan más tiempo con los estudiantes en las escuelas. Es fundamental que entendamos qué es lo que los chicos necesitan para que sus trayectorias educativas lleguen a buen puerto.

Conocer a los estudiantes, sus situaciones personales y los contextos en los que viven es un factor fundamental para poder acompañar las trayectorias escolares.

También es muy importante que la familia y escuela estén comunicados y construyan juntos los espacios que los chicos necesitan para crecer y aprender. Es fundamental que empecemos a abrir las puertas a los padres, madres y tutores a participar de la educación de sus hijos desde una mirada diferente, valorando los aprendizajes de los estudiantes, pensando juntos las respuestas a los problemas y desarrollando vínculos de confianza que nos permitan ir por “el mismo camino”. Es interesante que nos permitamos pensar la escuela con formatos diferentes a los que estamos acostumbrados a trabajar. Hoy, los estudiantes aprenden de una manera diferente a la que aprendimos nosotros.