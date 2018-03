Primavera goleó a Villa Beba y sigue soñando

Villa Primavera está de fiesta y no es para menos. El equipo sigue haciendo historia en el Federal C para avanzar a los cuartos de final eliminando a un duro rival como Villa Beba, pese a que el resultado de 5 a 0 fue muy abultado.

La primera aproximación fue de Villa Beba a los seis minutos. Un centro que Cristian Torrado no llegó a conectar y la pelota pasó por toda el área chica de Pedroso. Primavera respondió con un remate de Sergio Chávez desde afuera del área. Pero la historia se le complicó a la visita cuando a los 18’, Aldo Suárez vio la roja infantilmente por agredir sin pelota a Alexis Reyes. Pese a la desventaja numérica, Villa Beba se las ingenió para incomodar al gallo con un remate de Pablo Díaz tras un corner, pero en la jugada siguiente, a los 24’, Primavera salió rápido desde el fondo, Barrionuevo habilitó de gran manera a Reyes, quien recibió a espaldas de su marcador, hizo correr la pelota y fusiló con un derechazo al arquero Bado Paz, para el 1 a 0 del gallo. El elenco de la ciudad termal buscó el empate, pero sobre el final de la primera mitad regaló la pelota en mitad de cancha, la contra salió rápido con Reyes y Puntano; se ensució un poco, pero Barrionuevo se las ingenio para tirar un caño, quedó solo frente a Paz y no dudó en rematar cruzado para conquistar el segundo para Primavera.

En el complemento, el gallo lo liquidó rápido con los dos goles de Rodolfo Escalante y a la frutilla del postre la puso el ingresado Mauricio Cazón, quien sentenció el pleito al marcar el quinto tanto para Villa Primavera, que se terminó luciendo para acceder a la siguiente instancia.

La síntesis:

PRIMAVERA 5 - Vª BEBA 0

M. Pedroso (6) - J. Paz (5)

J. Mamaní (6) L. Ponce (5)

A. Reyes (6) M. López (5)

C. Garnica (5) - P. Díaz (6)

F. Sánchez (6) - D. Sillero (6)

J. Pichotti (5) - L. Farfán (5)

R. Escalante (6) J. Juárez (5)

G. Barrionuevo (7) L. Segovia (6)

F. Reyes (6) A. Suárez (x)

M. Puntano (6) C. Torrado (6)

DT: H. Rivero - DT: A. Luna

Goles: PT: 24’ F. Reyes (VP), 41’ G. Barrionuevo (VP). ST: 15’ y 18’ R. Escalante (VP) y 31’ M. Cazón (VP).

Cambios: ST: 17’ M. Cazón por F. Reyes (VP), 20’ J. Lambertín por J. Mamaní (VP), 25’ L. Menú por G. Barrionuevo (VP).

Jornada: Repechaje - Vuelta

Estadio: Martearena

Arbitro: Carlos Herrera (5)