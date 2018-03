Un temporal en Buenos Aires obligó a cancelar el tercer día del festival de Lollapalooza

La tercera y última jornada del Festival Lollapalooza, que se debía realizarse hoy en el Hipódromo de San Isidro, y en la que se esperaban las actuaciones centrales de Pearl Jam, David Byrne, LCD Soundsystem y The National, se canceló debido a las fuertes tormentas, anunció este mediodía la organización.

"Debido a las severas condiciones climáticas ocurridas durante la noche, con fuertes tormentas, relámpagos y ráfagas de viento que se espera continúen durante todo el día, se ha resuelto, en cumplimiento con instrucciones de autoridades gubernamentales, cancelar la tercera fecha del festival", expresa el comunicado emitido por DF Entertainment, promotor del evento.

Y añade: "Quienes hayan adquirido entradas en el sitio oficial pueden visitar la aplicación de Lollapalooza Argentina, el sitio oficial y sus redes sociales para obtener información sobre el reembolso correspondiente a la tercera fecha".

Diego Finkelstein, fundador de la empresa, explicó en el comunicado que "siendo nuestra prioridad absoluta la seguridad de nuestro público, artistas y staff, como sucedió los pasados viernes y sábado, y tal como nos indicaron las autoridades gubernamentales, en sintonía con nuestra política de respeto y cuidado de nuestra gente, nos vemos obligados a tener que tomar la lamentable decisión de cancelar la tercera jornada del festival".

Por similares motivos, ayer se había anunciado a último momento una reprogramación de horarios que obligó a culminar la jornada a las 22, en vez de las 24, como se preveía en la grilla original.

Aunque el pronóstico del tiempo anuncia que las tormentas mermarán a lo largo de la tarde, e incluso se prevé una noche despejada, los daños ocasionados durante la noche y la posibilidad de alguna descarga eléctrica aceleraron esta decisión inédita en la historia del festival..

Aunque se invita a recurrir a la página oficial para informarse acerca de la modalidad de devolución del valor de las entradas, aún no hay precisiones al respecto.

Además de los artistas mencionados, para hoy se esperaba la presencia de Mon Laferte, Emmanuel Hourvilleur, Octafonic, Los Espíritus, Leo García y Benito Cerati, y la Batalla de Gallos, entre otros.

A pesar de la cancelación, a David Byrne y a LCD Soundsystem se los podrá ver en shows agregados, previstos para mañana en el Teatro Gran Rex y el martes en el Teatro Vorterix, respectivamente, aunque en ambos casos ya se agotaron las entradas.

Más allá de esta cancelación y de la reprogramación de ayer, los amantes de este tipo de encuentros quedaron con un buen sabor en la boca, gracias a las buenas performances de Red Hot Chili Peppers, The Killers y Liam Gallagher, entre otros, en las dos primeras jornadas.