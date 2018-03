Federer a Del Potro: "No hubo mucha diferencia entre nosotros, pero te lo mereces"

El tenista suizo Roger Federer, actual número 1 del ranking mundial y mayor ganador de la historia, reconoció hoy que el argentino Juan Martín Del Potro mereció "más" en la final del ATP Master 1000 de Indian Wells.

"Jugar acá es un placer. Felicito a Juan Martín por su gran partido, no hubo mucho de diferencia pero lo mereció más", apuntó el suizo tras caer en tres sets (6-4, 6-7 (8-10) y 7-6 (7-2)).

"Le agradezco a la gente por el apoyo y a la organización. Todos los que están detrás de escena son importantes en el día a día", continuó Federer.

Además, Federer deseó: "Espero estar el año que viene en la misma instancia".

Federer, campeón este año en el abierto de Australia y Rotterdam y ganador de seis títulos en Indian Wells (el último en el 2017), cedió su invicto ante Del Potro, que en el año era de 18 victorias (14 sin perder sets).

Lo que dijo Delpo

El tandilense Juan Martín Del Potro confesó que el trofeo que obtuvo al ganar el torneo de Indian Wells en una épica final con el suizo Roger Federer "era la copa que quería ganar esta semana para empezar bien la temporada".



"Esta es la copa que quería ganar esta semana, porque es el inicio de temporada y por lo tanto me puede marcar para el resto del año", confió Del Potro mientras era vitoreado hasta por el propio Federer.



"Todavía estoy temblando porque le gané a un grande como Federer, que es un grande y un amigo", remarcó "La Torre de Tandil" como respuesta a los elogios vertidos previamente por el suizo, quien sostuvo que "el partido fue parejo pero Del Potro se merecía el triunfo".



Al argentino se lo vio muy molesto durante el transcurso del segundo set porque según él cuando la gente gritaba el umpire no se preocupaba en callarla, "o por lo menos no lo hacía con la autoridad que se necesitaba".



"La verdad que estaba muy enojado en el segundo set, pero era con el umpire y no con la gente, a la que le estoy muy reconocido por todo el amor y el cariño que me brindaron durante toda esta semana", aclaró el tandilense.



"Y también quiero darles un gracias enorme a todos los argentinos que vinieron a apoyarme y a la gente de mi país que seguramente habrá visto esta final por televisión", concluyó su alocución Del Potro ya mutando del inglés, con el que se expresó durante la primera parte de su discurso, al castellano.

‘Aún estoy temblando. No lo puedo creer, estar aquí frente a Roger es algo muy especial para mí‘, dijo Del Potro en la premiación.