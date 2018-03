Juventud Antoniana, en estado de shok

Un fracaso rotundo. Nuevamente, Juventud Antoniana compitió hasta donde pudo en el Federal A, pero esta vez la frustración que vive el hincha hiere lo más profundo. Si el resultado del santo, que ayer perdió frente a Mandiyú en Corrientes por 1 a 0, con gol convertido por Diego Romero, de tiro penal, hubiera resultado favorable, lo mismo quedaba afuera porque San Jorge de Tucumán le ganó a Altos Hornos Zapla en Palpalá, por 1 a 0 y clasificó a los play-offs.

Otra vez un revés del antoniano bajo la presidencia de Pepe Muratore, no se deduce con el contenido en el diario del lunes; se fue gestando mucho antes. Fue un proceso nefasto y que se acentuó para terminar así, desde el momento en que empezaron a armar el plantel. Manteniendo en el grupo a varios jugadores que ya pisan los 40 años y sin ninguna incorporación rutilante.

Con la continuidad de Víctor Nazareno Godoy, a quien se contrató luego de la partida de Salvador Ragusa, se buscó convencer de que se podía dar pelea. No hubo caso y el entrenador chaqueño en medio de un clima hostil se fue, ya cuando Juventud estaba destinado a jugar la reválida y con el primer golpe duro que significó quedar afuera de la etapa clasificatoria y de pasar al pentagonal.

Se fueron acumulando los errores, dado que el técnico Gustavo Módica, se vio obligado a recurrir a varios jugadores del club para afrontar los partidos por la reválida, debido a la partida de algunos refuerzos que decidieron rescindir sus contratos ante la falta en el pago de sus haberes.

Como el Lobo Godoy no lo tenía al Chango Cárdenas en sus planes, no jugó en todo el último semestre del año pasado. Y no es culpa del jugador, que con la anuencia de Módica, haya regresado, sino que la suerte ya estaba echada. Solo faltaba la demostración fehaciente de lo que hoy la gente reniega, maldice y sufre.

Mandiyú (C) 1 Juventud 0

C. Mazón J. Mulieri

R. Blasco J. Marín

J. Rodríguez J. Cárdenas

J. Martínez J. P. Antunes

E. Tarabani C. More

N. Monje J. Angulo

A. Bogliotti M. Solorza

R. Acosta C. Acosta

G. Ramírez L. Acosta

D. Romero L. Villa

M. Fesztein L. Zárate

DT: P. Suárez DT: G. Módica

Gol PT: 40’ D. Romero (M) de tiro penal.

Cambios PT: 43’ J. Bautista por L. Acosta. ST: inicio, J. Sena por M. Fesztein y G. Ibáñez por L. Villa (JA), 14’ N. Pérez por M. Solorza (JA), 20’ M. Gómez por D. Romero (M), 26’ J. Basualdo por R. Acosta (M).

Incidencias ST: 36’ expulsado C. Acosta (JA).

Jornada: Penúltima fecha

Arbitro: Hernán Vallejos

Estadio: José Romero Feris