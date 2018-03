"Esta es la copa que quería ganar", confesó el campeón

Juan Martín Del Potro confesó que el trofeo que obtuvo al ganar este domingo el torneo de Indian Wells en una épica final con el suizo Roger Federer "era la copa que quería ganar esta semana para empezar bien la temporada". "Esta es la copa que quería ganar esta semana, porque es el inicio de temporada y por lo tanto me puede marcar para el resto del año", confió Del Potro mientras era vitoreado hasta por el propio Federer.

"Todavía estoy temblando porque le gané a un grande como Federer, que es un grande y un amigo", remarcó "La Torre de Tandil" como respuesta a los elogios vertidos previamente por el suizo, quien sostuvo que "el partido fue parejo pero Del Potro se merecía el triunfo".

Al argentino se lo vio muy molesto durante el transcurso del segundo set porque según él cuando la gente gritaba el umpire no se preocupaba en callarla, "o por lo menos no lo hacía con la autoridad que se necesitaba".

"La verdad que estaba muy enojado en el segundo set, pero era con el umpire y no con la gente, a la que le estoy muy reconocido por todo el amor y el cariño que me brindaron durante toda esta semana", aclaró el tandilense.

"Y también quiero darles un gracias enorme a todos los argentinos que vinieron a apoyarme y a la gente de mi país que seguramente habrá visto esta final por televisión", concluyó su alocución Del Potro ya mutando del inglés, con el que se expresó durante la primera parte de su discurso, al castellano.