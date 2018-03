"No se puede lograr si no se planifica"

En la historia de la educación secundaria, existió un proyecto sobre concentración del trabajo docente en una institución. Se aplicó en un grupo de escuelas y la modalidad fue conocida como Proyecto 13.

Las unidades educativas en las que se aplicó esta iniciativa contaron con docentes que tenían horas destinadas a estar frente a cursos y otra para recuperar los aprendizajes no logrados por los alumnos o para tareas de investigación.

La falta de una política de estado en materia educativa generó que el Proyecto 13 fuera discontinuado. La situación de los docentes salteños es similar a la del resto del país. Profesores taxis los hubo, los hay y seguramente los seguirá habiendo. Esperemos que no, pero para que ello suceda hay que planificar cómo hacerlo.

En la actualidad, hay docentes con una carga horaria superior considerada incompatible, algunos se iniciaron muy jóvenes, otros recorren a diario más de una escuela y una gran mayoría que espera jubilarse.

Hoy, es el momento para recuperar el Proyecto 13 y la posibilidad para que muchos docentes que así lo requieran puedan dejar las aulas y pasar a desempeñar otras tareas. Estos docentes son expertos, conocen los puntos en donde se debe intervenir, de allí que al estar en una condición de experto, su aporte para acompañar a las generaciones de nuevos docentes sería de gran valor. Pero todo esto no se puede lograr si no se planifica.

Al igual que la capacitación de los docentes. Son muy pocos los que transfieren lo adquirido en los cursos a las prácticas áulicas. Las capacitaciones generan una acumulación de puntaje que no asegura calidad en lo que se hace al interior del aula o de las escuelas.