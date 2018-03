Cien días y unas cuantas noches

"...Dijo hola y adiós,/ Y, el portazo, sonó/

Como un signo de interrogación"/, destaca en una parte el tema de Joaquín Sabina: "19 días y 500 noches", pero seguramente no se inspiró en Cristóbal López, al escribir esa bella canción, llena de contenido poético.

Imaginariamente, sin ser la musa inspiradora, Cristóbal López pensó de esa manera, cuando cerró la puerta de la prisión de Ezeiza que lo albergó por cien días, porque de aquí en más su futuro será un interrogante. A partir de ahora las noches serán más tranquilas, pero no dejarán de ser preocupantes para el "zar de los juegos".

Luego de un poco más de tres meses detenido, junto a una larga lista de "notables", cercano al kirchnerismo, el dueño del Grupo Indalo recuperó la libertad el pasado viernes gracias a un fallo de la Cámara Federal en el marco de la causa por no haber pagado más de 8.000 millones de pesos (hoy la AFIP reclama $17.000 millones con los intereses) por el impuesto al expendio de combustibles en la empresa Oil Combustibles. El grupo empresario embolsó esa plata y no rindió al organismo, según consta en los balances, por cuanto el dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). ¿Cómo funciona la operatoria? cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada peso por litro que cobra, debe girar el 26% del precio, que se suman a otros impuestos y tasas. Pero Cristóbal no lo hizo, con el agravante que en su momento la AFIP miró para otro lado a la hora de recuperar la plata.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, graficó muy bien la situación expresándose en contra de la excarcelación del empresario, al afirmar que "todo el que se roba 8 mil millones de pesos tiene que terminar preso"; pero dos jueces no lo entendieron así.

Con el voto a favor de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y la disidencia de Leopoldo Bruglia, el tribunal concedió la excarcelación del empresario, junto a su socio Fabián de Sousa y recalificó el hecho: de defraudación a la administración pública pasó a apropiación indebida de aportes.

A partir de ahora mucho tendrá que ver el accionar de la AFIP y todas las miradas estarán puestas en el nuevo administrador Leandro Cuccioli, que aparece vinculado a un fondo de inversión relacionado con quien aparecía, hasta hace poco, como dueño del conglomerado de medios, Ignacio Rosner. Según manifestó Cuccioli, se excusaría en la causa contra el grupo Indalo; en definitiva en un país tan pequeño son todos amigos.

Paula Oliveto, diputada nacional por la Coalición Cívica, expresó que "en este caso, la ejemplaridad, la claridad y la transparencia tienen que ser el eje de esta gestión. Vamos a estar mirando cómo se lleva adelante".

Además la legisladora cuestionó el fallo del camarista Jorge Ballestero, a quien acusó de haber realizado un fallo "cargado de subjetividades y enunciados que nada tienen que ver con buscar justicia".

Cristóbal se puede sentir "el mejor de todos" porque sabe que ya no estará Alberto Abad, exadministador de la AFIP, que lo acorraló hasta que pudo y con parte de la Justicia a su favor.

Menos mal que sus primeras palabras en libertad fueron: "Fui secuestrado" sin apelar a la remanida frase: "Soy un preso político".