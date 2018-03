Patio de la Empanada: temen perder su trabajo

Los puesteros que venden comidas regionales en el Patio de la Empanada están preocupados por la continuidad de su trabajo en el predio que usan, en la esquina de Esteco y San Martín. Desde enero pagan tres veces más caro el canon por el espacio, aunque el deterioro del edificio es visible.

En 1992 la Municipalidad de Salta dio a siete familias una concesión por 10 años para vender sus productos en el Patio de la Empanada, tras los cuales tendrían una renovación automática por cinco años más.

Sin embargo, desde 2007 que los permisos no se actualizan. El sitio es uno de los más recomendados a los turistas en hoteles y guías de viajes pero su aspecto es lastimoso.

En la esquina del canal, la humedad trepa por las paredes descascaradas y no hay pintura que la resista. Los faroles coloniales perdieron sus vidrios y nadie se ocupó de reponerlos.

Adentro, de las 56 mesas disponibles, apenas hay dos o tres ocupadas cuando llega el mediodía si es durante la semana. A unos metros, en la esquina de enfrente, esta escena contrasta con el aspecto remozado de una peña célebre.

Funcionarios de la Municipalidad aseguraron a El Tribuno que hay en marcha desde hace casi dos años un proceso de "normalización" tanto de la documentación como del edificio, que depende del municipio.

En el Concejo Deliberante de Salta capital se aprobó semanas atrás un pedido de informe a la comuna sobre los últimos trabajos que se hicieron y esperan recibir en los días próximos una respuesta contundente por parte del Ejecutivo.

Aumento del canon

A principios de este año, desde la Municipalidad comunicaron a los puesteros del Patio de la Empanada que tendrían un incremento en el canon mensual.

Mientras a fines del año pasado pagaban 1.905 pesos, desde enero abonan 7.801,50 pesos.

Una de las vendedoras, consultada por El Tribuno, aseguró que no pueden pagar porque los puesteros son muchos y ya no entra tanta gente como antes.

"Con la crisis que hay y tantos aumentos, la gente ya no sale, no le alcanza", explicó. "Hemos ido a quejarnos pero no nos llevan el apunte, no nos dicen nada...", lamentó.

La señora contó que hace 30 años vende empanadas en esa esquina, aunque antes lo hacía a la orilla del canal, fuera del Patio.

Aseguró que desde el municipio no se preocupan por mantener bien el edificio. "Ahora no hacen arreglar nada... No ponen ni la pintura de afuera, nada de nada", dijo.

Entre los puesteros pagan a un hombre para que cuide las instalaciones por las noches, pero el sereno no puede evitar que ocurran robos y hurtos. "Él tiene miedo. Varias veces lo han querido apurar", explicó otra vendedora.

"Hemos pedido (a la Municipalidad) que pusieran una reja porque todo está a la intemperie y entra gente", expresó. Contó que cada vez que arreglan los baños les roban las tapas de los inodoros y los bidés.

"Una suba brutal"

El 17 de enero último la concejal Sandra Vargas, tras conocer el aumento del canon, presentó una nota dirigida al intendente en la que solicitaba que se recalculara el canon y que, en caso de haber una suba, esta no fuera tan brusca.

Si bien el escrito fue presentado hace casi dos meses, aseguró a El Tribuno que aún no recibió una respuesta. Supo que el último movimiento fue a fines de enero, cuando la nota estaba en la Subdirección de Ejecución, Recaudación y Fiscalización.

"Considero que este aumento desequilibra la economía de los concesionarios, que subsisten de la venta de comidas regionales, y que pone en riesgo sus puestos de trabajo", expresó la edil en una plataforma virtual.

Vargas contó que los vendedores están pagando los más de siete mil pesos porque "tienen miedo de perder sus puestos de trabajo". Dijo estar preocupada por la situación de los puesteros porque se trata de una "economía familiar" y consideró que los concesionarios que han tenido una buena conducta como contribuyentes deben tener prioridad para continuar en sus puestos.

El cálculo de la suba

Según el artículo 37 de la ordenanza 15.392 de 2017, los lugares cuyos contratos de concesión estén vencidos deben abonar un 200% más del impuesto previsto. Como esta es la situación del Patio de la Empanada, desde el municipio notificaron a los vendedores que debían pagar 1050 unidades tributarias (UT) lo que, al valor actual de 7,43 pesos por UT, representa un total de 7.801,50 pesos.

Las 1050 UT resultan de multiplicar por tres las 350 UT que corresponden a la tasa mensual en la zona A1, según el inciso "a" del mismo artículo. Sin embargo, según el artículo 36 de esta ordenanza, el Patio de la Empanada no entra en la zona A1 -que tiene el canon más alto-, que llega hasta la esquina de Jujuy y San Martín, una cuadra más cerca del centro.

"El incremento, tal como se efectiviza, excede con creces el 200% fijado por la normativa vigente, teniendo en vista el canon que venían abonando los y las concesionarias", planteó Vargas en su nota. "La tasa recalculada con este doble aumento se concreta en una magnitud tal, que resulta imposible afrontarlo de manera inmediata". Le edil pidió considerar el retraimiento de la economía de los contribuyentes, el riesgo de afectar puestos de trabajo y el daño que pueda producirse sobre los costos finales.

Vargas propuso que se recalcule el incremento del canon y que se evalúe "la posibilidad de implementar una suba de manera gradual".