En el duelo de cuervos, Central perdió pero avanzó

Central Norte no deja de hacer historia en la Liga A2 de vóley, y si bien ayer perdió con San Lorenzo de Almagro por 3 a 1 (25-16, 23-25, 25-22 y 25-20), en la cancha del ciclón, el cuervo avanzó a la siguiente fase como uno de los mejores terceros. En la próxima serie buscará llegar a semifinales, que llevará a los dos mejores al ascenso y la definición por el título.

Es verdad que el conjunto azabache no jugó del todo bien en el tercer y último encuentro del cuadrangular de la zona E, pero el triunfo de Paracao sobre Tucumán de Gimnasia, por 3 a 1, le otorgó los pasajes a la siguiente fase a los salteños y estos salieron relajados a jugar el partido con el ciclón. Es que el punto obtenido ante los de Paraná el viernes y la gran victoria del sábado sobre los tucumanos lo dejaron con cuatro puntos y sin chances de que el tercero y cuarto de la zona F puedan alcanzarlo. El otro clasificado como mejor tercero fue San Martín, de la zona D.

El primer set fue de lo peor que mostró Central este fin de semana. San Lorenzo salió decidido a quedarse no solo con la clasificación, sino también con la punta del grupo y por eso lo ganó cómodo por 25 a 16.

El cuervo salteño reaccionó en el segundo set. Demostró que no fue una casualidad el haber llegado a esta fase como segundo en la fase regular y se quedó con este tramo por 25 a 23, para emparejar el partido y forzar el duelo a un cuarto set, mínimamente.

El tercero fue nuevamente para San Lorenzo, que otra vez hizo un mejor trabajo que los dirigidos por Luis Testa y lo ganó por 25 a 22, para ponerse al frente por 2 a 1.

En el cuarto parecía que los salteños iban a llevarse ese período y forzar nuevamente a un quinto y último set, porque sacó una importante ventaja en la mitad del tramo, pero el local achicó y después pudo revertir el marcador para quedarse con el resultado y el partido. Fue 25 a 20, para terminar 3 a 1 arriba en el cierre del cuadrangular.

Ese resultado le otorgó la clasificación no solo a ambos cuervos, sino también a Paracao. El conjunto que se quedó en el camino fue Tucumán de Gimnasia, que sumó 3 puntos producto del triunfo que obtuvo el viernes ante San Lorenzo por 3 a 0.

De esta manera, los ocho clasificados son: Central Norte, San Lorenzo, Unión Vecinal de Trinidad (UVT), Ateneo, Policial, Jujuy Vóley, Paracao, San Martín.

Apoyo azabache

Durante los tres partidos que Central Norte disputó el fin de semana en cancha de San Lorenzo de Almagro, el cuervo estuvo acompañado por más de 50 hinchas de la filial de Buenos Aires.

Los fanáticos de la institución azabache se hicieron sentir el viernes en la derrota por 3 a 2 ante Paracao, también en el triunfazo del cuervo ante Tucumán de Gimnasia, por 3 a 1, el sábado y especialmente ayer, ante San Lorenzo.

Pese a la derrota por 3 a 1, hinchas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes festejaron la clasificación a la siguiente instancia.