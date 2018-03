Iniciarán acciones legales contra la jueza Claudia Güemes

Luego de la viralización del video donde se muestra a la jueza Claudia Güemes ejerciendo un trato inhumano hacia una niña de cinco años, la abogada del padre de la menor, Noelia Bonetto anunció hoy por FM Profesional que iniciará acciones penales contra la magistrada de primera instancia de Personas y Familia 3, por abuso de autoridad, coacción agravada y prevaricato.

La letrada también manifestó que fue contactada por otros padres que afirman que sus hijos padecieron los mismos tratos por parte de la jueza Güemes. Por tal motivo, y junto a los abogados, Iris Roldán y Oscar Rubén Juárez se encuentran en la elaboración de los fundamentos para pedir un jury de enjuiciamiento que será presentado la semana próxima, estimó Bonetto, con los casos de otros menores incluidos.

Explicó que no se cuestiona la resolución de la jueza, si no “la forma cruel e inhumana” en cómo trata a la niña para acatar una orden, señaló Bonneto en esa misma entrevista y agregó que lo peor del hecho es que no es la única menor o familia agredida por la misma magistrada.

El destrato

Una niña de cinco años, presa de un tormentoso divorcio de sus padres, vivió una violenta situación hace pocos días y quien quedó en el ojo de la tormenta fue la jueza Claudia Güemes, mayormente comprometida por la viralización de un video donde se la ve ejerciendo un trato inhumano hacia la niña. “Es una vergüenza que tenga que salir de los estrados del Tribunal para venir a decir cómo tienen que ser las cosas”, señaló gritando en uno de los indignantes pasajes. Haciendo gala de su investidura sostuvo: “Soy la jueza, soy más que la licenciada... Señora, explíquele a la niña quién soy, explíquele que soy una autoridad y que puedo llevarla por la fuerza pública”.

El caso

Al separarse -sin tener aún sentencia de divorcio- y tener que decidir el destino de la niña, los padres de la niña tuvieron que ponerse de acuerdo para llevar adelante los “cuidados personales compartidos”. Tras el acuerdo de partes -de los padres-, y una vez homologado por la jueza, decidieron que la niña estaría en la casa del padre. Sin embargo, el acuerdo duró una semana porque la mujer del hombre -padre de la menor- incumplió el acuerdo formalizado.

Tras lo pactado, la madre podría retirar a su hija de lunes a viernes de la casa paterna. El miércoles pasado se cumplió el primer contacto formalizado con presencia de una psicóloga del Poder Judicial y el padre de la niña. El jueves no pasó lo mismo, la segunda visita con los términos y horarios fijados no pudo cumplirse y los abogados de la mujer -madre de la menor- presentaron un escrito para que lo homologado por la jueza se cumpliera. Para asegurar el correcto accionar de la tutela judicial efectiva la jueza Claudia Güemes se hizo presente en la casa del señor. Fue entonces cuando comenzó el calvario de la pequeña.