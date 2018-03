El intento de coima de Centurión: "Yo tengo para arreglar, yo te puedo cubrir el mes"

El mediocampista Ricardo Centurión quiso coimear hoy a un inspector de tránsito que lo detuvo tras pasar dos semáforos en rojo, según se pudo observar en un video que trascendió por redes sociales. Este es el diálogo entre el futbolista de Racing y el agente:

Inspector: Buenos días cómo le va. Encantado. Lo escucho.

enturión: Vos sos el que comanda acá.

Inspector: Sí.

Centurión: ¿Y por qué a mí? .

Inspector: Supongo que el problema tiene que ver con el tema de las escuelas. Vos no te quisiste hacer el test de alcoholemia. Pasaste dos semáforos en rojo. ¿Tenías alguna urgencia médica?.

Centurión: Ah, te hacés el chistoso. Sos más grande que yo, tenés más años que yo, no te hagás el chistoso. No tengo ninguna urgencia, sólo me tenía que ir a dormir a mi casa. Yo tengo para arreglar, yo te puedo cubrir el mes, si podemos arreglar.

Inspector: No, no necesito.

Centurión: Si es una boludez..

Inspector: No es una cuestión de cubrir. Vamos a lo legal y hacemos lo que tenemos que hacer.