Presentaron un proyecto de expropiación del ingenio San Isidro

Esta mañana se presentó en la Cámara de Diputados de Salta un proyecto para expropiar al ingenio San Isidro. La iniciativa corresponde al Partido Obrero y tiene el acompañamiento de los diputados del departamento de General Güemes, de los del Partido de la Victoria de Capital y del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ingenio San Isidro.

El secretario general de ese gremio, Mariano Cuenca, dijo esta mañana por Radio Salta que está en juego la continuidad laboral de los 730 trabajadores directos y los más de 2.000 indirectos del Ingenio y que hasta el momento no hubo novedades sobre algún comprador privado de la fábrica de azúcar, que ya anunció su cierre.

"Estamos presentando un proyecto de expropiación ya que no hay nada concreto respecto a la venta del ingenio. Había oferentes interesados pero no hay más que eso pero ya estamos con los plazos justos y no podemos darnos el lujo de que no pueda llevarse adelante la zafra este año", expresó.

El dirigente sindical advirtió que si no se toman medidas urgentes el ingenio no podrá volver a su actividad ya que los propietarios de campos cañeros independientes que abastecen a San Isidro venderán sus cosechas hacia otras industrias.

"Vemos la necesidad de que el gobierno pueda garantizar nuestro derecho a trabajar. Ojalá que algún privado lo compre pero en el mientras tenemos que ir viendo las posibilidades de que la Provincia nos asegure que este año haya zafra", detalló y confió en que pueda concretarse la expropiación.

Remarcó por último que no solo corren peligro los trabajadores del ingenio sino todo el departamento.