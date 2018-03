Samira Plaza quiere sembrar su camino

El árbol jamás dejará de ofrecer sus frutos. El legado del folclore prosigue y el talento es hereditario en esta tierra de Güemes. La fuerza de la juventud penetra por los caminos más sinuosos y su marcha no se detiene hasta alcanzar el objetivo.

Esta historia se relaciona a Samira Plaza, una joven que ya empezó a despertar llamativamente el interés de los amantes del folclore.

“A los 8 años empecé a cantar, pero no cantaba folclore. Mi hermano Alberto García tenía su grupo folclórico y yo lo acompañaba a cada show. A partir de allí, me empezó a atraer todo ese movimiento de la música popular. Me encantaba escucharlo a mi hermano y también como se desenvolvía en el escenario. Pasaron los años y cuando inicié la secundaria conocí a mi actual guitarrista: Lautaro González, con él participábamos en los actos escolares...allí fue donde afirmé mi confianza con la música, y principalmente mi voz”, comentó Samira.

La joven salteña cuenta con una banda integrada por: Gabriel Nanda, Raúl Aguirre, Nelson Córdoba, y Esteban Jiménez. “Los chicos son incondicionales, ya pasamos tres años compartiendo los escenarios. El balance solo me dejó enseñanzas. Hoy con 17 años, mi sueño mayor es poder llegar a las tablas más importantes, y que la gente disfrute de mis canciones, pretendo ser una gran artista, y lógicamente algun día poder vivir de esta profesión. Así que, lo único que queda es luchar por mi sueño, y nunca bajar los brazos. Mi principal pilar es mi mamá Graciela Tejada, me ayuda en todo momento y no me deja caer, y también a las personas que están a mi lado para que este proyecto se convierta en realidad”, agregó la joven cantante.