Sin Messi, el seleccionado argentino se entrenó en Manchester

El seleccionado argentino, sin su capitán Lionel Messi, quien se incorporará mañana, se entrenó hoy por primera vez en Manchester, Inglaterra, de cara al amistoso del próximo viernes ante Italia.

El plantel encabezado por el director técnico, Jorge Sampaoli, inició la preparación bajo el frío inglés en las instalaciones del centro deportivo de Manchester City.

En el primer día de trabajo, el cuerpo técnico trabajó con 22 de los 26 futbolistas a disposición ya que, además de los ausentes, fue dado de baja el mediocampista Eduardo Salvio.

El Toto, ex Lanús y actualmente en Benfica de Portugal, llegó a Manchester el domingo pero luego de ser revisado por el cuerpo médico del seleccionado emprendió el regreso para continuar con la recuperación de la cirugía en la rodilla derecha a la que se sometió en febrero en su club.

Además de Messi, quien arribará mañana con permiso del cuerpo técnico, restan las llegadas del arquero Nahuel Guzmán desde México y de Lautaro Martínez de Racing Club, Pablo Pérez y Cristian Pavón, ambos de Boca Juniors.

Martínez, goleador de Racing con diez tantos, partió este mediodía desde el aeropuerto de Ezeiza y expresó que intentará disfrutar de una experiencia única y soñada.

“Voy a tratar de aprovechar la oportunidad. No hablé con Sampaoli todavía. Tengo ganas de conocer a Messi y a todos los compañeros”, agregó el delantero, uno de los seis nuevos citados del ciclo del casildense.

Los otros que estarán por primera vez bajo la conducción de Sampaoli serán Willy Caballero, Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Maximiliano Meza y Angel Correa.

El crack de Barcelona, de España, también se perdería el primer turno de mañana y recién se sumará para el entrenamiento vespertino, a puertas cerradas.

En consecuencia, los futbolistas que comenzaron con la preparación previa al primer examen de la gira europea que será el viernes ante Italia en el estadio Eithad fueron: Sergio Romero y Wilfredo Caballero (arqueros); Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Gabriel Mercado y Fabricio Bustos (defensores).

Javier Mascherano, Leandro Paredes, Manuel Lanzini, Giovani Lo Celso, Lucas Biglia, Ever Banega, Angel Di María y Maximiliano Meza (mediocampistas); Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero, Diego Perotti y Angel Correa (delanteros).