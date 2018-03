Polémica con la jueza Güemes: otra magistrada ordenó que la niña regrese a vivir con el padre

La jueza de Personas y Familia 1, Inés Villa Nougués en reemplazo en el Juzgado de Personas y Familia 5 ordenó restituir al padre a la niña de 5 años que la semana pasada fue puesta provisoriamente al cuidado personal de su madre en una causa por restitución de menor. La jueza se hizo cargo del reemplazo en el juzgado vacante y rechazó un planteo de recusación que estaba dirigido a la jueza Güemes y resolvió retrotraer la situación de la niña a lo acordado y homologado en sede judicial. En consecuencia, la niña retornara con el padre en los términos de lo acordado y homologado en sede judicial. Se agregó a la causa la presentación del padre de la niña y un escrito de la maestra del Jardín al que asiste la niña donde consta que la misma no fue llevada a clase hoy, obligación a cargo de quien tienen los cuidados personales de la niña.

Luego de la viralización del video donde se muestra a la jueza Claudia Güemes ejerciendo un trato inhumano hacia una niña de cinco años, la abogada del padre de la menor, Noelia Bonetto anunció hoy por FM Profesional que iniciará acciones penales contra la magistrada de primera instancia de Personas y Familia 3, por abuso de autoridad, coacción agravada y prevaricato.

La letrada también manifestó que fue contactada por otros padres que afirman que sus hijos padecieron los mismos tratos por parte de la jueza Güemes. Por tal motivo, y junto a los abogados, Iris Roldán y Oscar Rubén Juárez se encuentran en la elaboración de los fundamentos para pedir un jury de enjuiciamiento que será presentado la semana próxima, estimó Bonetto, con los casos de otros menores incluidos.

Explicó que no se cuestiona la resolución de la jueza, si no “la forma cruel e inhumana” en cómo trata a la niña para acatar una orden, señaló Bonneto en esa misma entrevista y agregó que lo peor del hecho es que no es la única menor o familia agredida por la misma magistrada.

El destrato

Una niña de cinco años, presa de un tormentoso divorcio de sus padres, vivió una violenta situación hace pocos días y quien quedó en el ojo de la tormenta fue la jueza Claudia Güemes, mayormente comprometida por la viralización de un video donde se la ve ejerciendo un trato inhumano hacia la niña. “Es una vergüenza que tenga que salir de los estrados del Tribunal para venir a decir cómo tienen que ser las cosas”, señaló gritando en uno de los indignantes pasajes. Haciendo gala de su investidura sostuvo: “Soy la jueza, soy más que la licenciada... Señora, explíquele a la niña quién soy, explíquele que soy una autoridad y que puedo llevarla por la fuerza pública”.