Comienza en Diputados el debate por la despenalización del aborto

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados definirá mañana el cronograma de debate de los proyectos sobre la despenalización del aborto, una cuestión que puede marcar el año parlamentario.

La agenda de encuentros quedará definida mañana a las 18.30 en un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky (PRO); de Salud, a cargo de Carmen Polledo (PRO); de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) y de Legislación Penal, que encabeza Gabriela Burrgos (UCR-Jujuy).

En esa reunión se pondrá a consideración de los diputados el reglamento redactado por las autoridades de esos cuerpos parlamentarios para ordenar el desarrollo de las reuniones que comenzarán el 10 de abril, cuando se abrirá el debate de los proyectos, y se extenderían hasta mayo próximo.

Si bien el final es aún incierto, ya que es imposible pronosticar si habrá número necesario de firmas para emitir dictamen de comisión, se trata de un tema que el Congreso había evitado hasta ahora debido a las fuertes diferencias que genera en el seno de los bloques.

El debate sobre la despenalización del aborto quedó habilitado cuando, en una reunión con los jefes parlamentarios del bloque oficialista Cambiemos antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, el presidente Mauricio Macri dio luz verde al tratamiento de este asunto.

Luego, y en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Macri aseguró que veía "con agrado que el Congreso lo tenga en su agenda este año", al tiempo que reiteró que su postura es "a favor de la vida" y se expresó "a favor de los debates maduros" sobre el tema.

"Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables", aseguró el mandatario al inaugurar el 136 período de sesiones ordinarias del Parlamento, postura que sorprendió tanto a oficialistas como a opositores y reavivó el debate con voces a favor y en contra de la iniciativa.

Hasta el momento y más allá del proyecto del colectivo "Campaña por el Aborto legal, seguro y gratuito", que cosechó 71 firmas de diputados de diferente extracción política, en la agenda de debate hay otras tres iniciativas presentadas por los macristas Sergio Wisky, Marcelo Wechsler y el kirchnerista Daniel Filmus.

Las 71 firmas que cosechó el primero de los proyectos no permiten garantizar que tendrá los votos para que la propuesta pueda alcanzar el número necesario en el recinto, ya que se estima que hay cerca de un centenar de diputados que rechaza este proyecto, y otros setenta que aún no se han pronunciado sobre la cuestión.

También, se pondrán a consideración el proyecto del diputado democristiano cordobés Juan Brugge, que se opone a la legislación de la interrupción del embarazo, así como otras dos propuestas para convocar a una consulta popular, una impulsada por la diputada de Compromiso Federal de San Luis, Ivana Bianchi, y otra del diputado del macrismo Gastón Roma.

Mujeres apoyaron con un pañuelazo la legalización

Hoy se confirmó que en abril comenzará el debate sobre el aborto y desde la organización 'Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito' convocaron a una manifestación en el Congreso Nacional para el martes a las 18 horas. Pero antes, se realizaron "pañuelazos" en las puertas de la Quinta de Olivos, en la Cátedral de La Plata y en algunas ciudades más del interior.

Centenares de mujeres de distintas organizaciones feministas y de derechos humanos realizaron hoy un "pañuelazo" frente a la Catedral de La Plata, para apoyar el tratamiento y la sanción en el Congreso Nacional del proyecto de aborto legal.

"(Monseñor de La Plata, Héctor) Aguer le decimos que nosotros parimos, nosotras decidimos", corearon las mujeres que se concentraron esta tarde frente a la Catedral, en un acto que dirigió la representante de La Plata de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal y Seguro, María Julia Constant.

La referente precisó que "no nos extraña la postura de la Iglesia o las iglesias, que se horrorizan del aborto pero no de los curas abusadores que tienen adentro, y que siempre presionan para que no se dé educación sexual ni se hable de anticonceptivos, que si fuera por la Iglesia deberíamos retroceder a la Edad Media".

"Saquen sus rosarios de nuestros ovarios" y "Saquen sus doctrinas de nuestras vaginas", podía leerse en los carteles verdes que portaban las mujeres, que exhibían en sus cuellos los pañuelos de mismo color que simbolizan el reclamo por la legalización del aborto.

Constant repudió también que el próximo jueves se realice en la capital provincial, en la sede del colegio de médicos local, una jornada de debate sobre la despenalización del aborto, donde los 5 conferencistas "son varones y entre ellos está Monseñor Aguer".

"Es llamativo que discutan algo que afecta a las mujeres y no haya ninguna mujer o persona con capacidad de gestar", remarcó Constant.