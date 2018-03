Riggio: “Tengo derecho a reclamarle a un jugador”

Gimnasia y Tiro ya se sacó el “chip” del octogonal y ahora se mete de lleno en lo que serán los play off en busca del segundo ascenso a la B Nacional.

El responsable de guiar tácticamente al albo en la siguiente instancia seguirá siendo Víctor Alfredo Riggio, quien se ilusiona con mejorar de cara al que viene.

“Tenemos la esperanza de mejorar y de llegar lo más lejos posible, nuestro primer objetivo es Desamparados”, sostuvo El Tano, quien justamente habló se su próximo rival: “A algunos jugadores conozco, dejó hace poco su cargo de DT un exjugador al que dirigí -Raúl Antuña-, él armó un equipo que hace dos fechas tiene nuevo entrenador. En estos quince días buscaremos toda la información de Desamparados y nos vamos a abocar a eso”.

Con respecto al último encuentro frente a Sarmiento de Chaco, Riggio analizó las dos etapas y sacó sus conclusiones.

“Hay una cosa que tenemos que resolver: no tuvimos la intensidad y la consistencia en el primer tiempo que sí tuvimos en el segundo. Fue realmente de muy bajo nivel lo que hicimos en el primer tiempo, una de nuestras peores presentaciones. Pero reaccionamos en el segundo tiempo. Generamos situaciones claras de gol como para ganar el partido”.

“En el peor momento, Gimnasia recibió solamente un gol y por un error propio donde nos agarran mal parados, con esto no quiero echarle la culpa a Nico (Issa), no tiene ninguna responsabilidad, aquí el primer responsable soy yo. Aún así nos recuperamos y generamos las situaciones como para poder ganarlo, igual que en Sunchales”, recordó.

Justamente frente a los chaqueños hubo dos situaciones particulares entre el técnico y dos jugadores: Mauro Leguiza y Alejandro Toledo.

“A Leguiza le hice una advertencia, algo privativo que pertenece a lo de adentro. Le hice un comentario de una situación, yo tengo derecho a reclamarle o advertirle a un jugador alguna situación. No tiene importancia, a mi me gustan muchas más cosas de las que hace bien Leguiza que las que no hace”, aclaró Riggio sobre el guardavallas, mientras que sobre el delantero remarcó: “El grupo está bien. Yo también estaba enojado porque no podíamos ganar, todos estábamos enojados, preguntenle a él, conmigo no hay ningún problema. Estuvo en cancha setenta y tres minutos, hay otros compañeros que tienen derecho a entrar y a eso lo decido yo”.

Por último y pensando en la siguiente instancia, Víctor Riggio se ilusionó: “Tenemos que trabajar mucho la tranquilidad para definir. Y tenemos todas las expectativas”.