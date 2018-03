Lo que se viene para Del Potro en busca de ser el Nº 1 del mundo

Tras la consagración de Juan Martín del Potro como campeón del Masters 1000 de Indian Wells comenzó a rondar una pregunta. ¿Puede el argentino convertirse en número 1 del mundo?. La interrogante nace a partir de las muy buenas actuaciones que el tandilense cumula desde que inició la temporada y también por las especulaciones que rodea a la suma de puntos en los próximo certámenes del circuito profesional ATP.

Del Potro escaló hasta el sexto lugar de la clasificación mundial tras proclamarse campeón en Indian Wells, el primer título Masters 1000 de su carrera, con su victoria sobre el número uno, el suizo Roger Federer y la ilusión de dar pelea para ingresar al podio.

De acuerdo con el ranking difundido ayer por la ATP, Del Potro se ubica sexto con 4.155 puntos, al acecho del alemán Alexander Zverev (quinto a 350 unidades), el búlgaro Grigor Dimitrov (cuarto a 445) y al croata Marin Cilic (tercero a 755).

Es más: atento a la performance de sus rivales, Del Potro podría saltar al tercer lugar del podio, junto con Federer y Rafael Nadal, si gana el Masters 1000 de Miami, a partir de esta semana, en el cierre de la primera etapa de la temporada de cemento, previa a los torneos de polvo de ladrillo, que incluyen los Masters de Madrid y Roma, y el Grand Slam de Roland Garros.

Una vez conseguido el primer objetivo, Del Potro, que este año decidió no participar de la Copa Davis para no desgastarse físicamente y sostener la energía mental, se trenzará en la disputa con los dos gigantes del tenis moderno.

Nadal, con 9.370 puntos, marcha como número 2 del mundo, pero decidió bajarse de la gira de cemento por una recurrente lesión en la rodilla derecha, por lo cual la incógnita es ver en que nivel regresará a las pistas para defender la gran cantidad de puntos conseguido en 2017, donde ganó en Montecarlo, Conde de Godó, Madrid y Roland Garros.

Más complicado, pero no imposible, será darle alcance al número uno (9.660), Federer, al cual le dio un duro golpe en Indian Wells y le cortó un invicto en la temporada 2018 con 17 victorias (14 de ellas sin ceder ni un solo set). En Miami, el europeo también parte como favorito y defensor del trofeo.

Luego será tiempo de ver qué decisión toma Federer, si participa de la gira por polvo de ladrillo, lo cual le permitiría sumar muchos puntos, o hace como en 2017 y prefiere descansar para poder defender los títulos sobre césped de Halle y Wimbledon, y los conseguidos en canchas rápidas.

En los próximos tres meses el tandilense apenas defenderá 360 puntos, mucho menos que sus adversarios directos. La vuelta de Nadal será factor determinante. Si al español le cuesta retomar el ritmo y el tandilense tiene destacadas actuaciones, derrotando a sus adversarios directos, puede soñar con alcanzar la cima del ranking. Queda mucho camino por recorrer y el nivel demostrado por Del Potro permite ilusionarse con la posibilidades de pelear por el número 1.