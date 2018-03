Los infernales, por la recuperación, visitan al escolta

Después de la agónica derrota frente a Regatas (74-72), Salta Basket continuará esta noche su gira por Corrientes al enfrentar desde las 21.30 a San Martín por la Liga Nacional de Básquet.

Hace exactamente una semana los salteños y correntinos se enfrentaron en el estadio Delmi donde los locales consiguieron el triunfo por la mínima (79-78). Hoy volverán a estar frente a frente pero con San Martín haciendo de local y defendiendo su segundo puesto en la tabla de posiciones.

Los correntinos arrastran dos victorias de visitante, ambas en Santiago del Estero donde venció 80 a 76 a Olímpico y 81 a 72 a Quimsa. San Martín llega al duelo de esta noche con 18 triunfos y siete derrotas, mientras que Salta Basket suma nueve victorias y 17 caídas en la máxima división del básquet nacional.

Choque de extremos

La jornada de hoy también ofrecerá el enfrentamiento entre San Lorenzo (19-3), bicampeón vigente y sólido puntero de la fase regular y el colista Boca Juniors (7-17). El encuentro se celebrará en la Bombonerita, el estadio Luis Conde, desde las 21.30.

El equipo de Boedo intenta consolidarse en lo más alto de la tabla, a pesar de que el fin de semana asumirá el objetivo más preciado desde que arrancó la temporada: disputará el Final Four de la Liga de las Américas.

Los demás partidos previstos para esta noche, todos a las 21.30, son los siguientes: Argentino de Junín vs. Comunicaciones, Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Estudiantes de Concordia y Regatas vs. Atenas de Córdoba.